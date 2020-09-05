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Tatar:Bizim duruşumuz nettir.Egemenliğimizi, güvenliğimizi, kendi kendimizi yönetme kararlılığımızı savunmaya devam edeceğiz

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Tatar:Bizim duruşumuz nettir.Egemenliğimizi, güvenliğimizi, kendi kendimizi yönetme kararlılığımızı savunmaya devam edeceğiz
Tatar:Bizim duruşumuz nettir.Egemenliğimizi, güvenliğimizi, kendi kendimizi yönetme kararlılığımızı savunmaya devam edeceğiz

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 2017 yılındaki Crans Montana toplantılarının ardından “ bu bizim neslin son federasyon denemesi idi, başaramadık’ diye sürecin çöktüğünü kendisinin ilan ettiğini ama sonra, Rum tarafının politikalarında hiç bir değişiklik olmamasına rağmen hata yaparak geri adım attığını vurguladı.

Ersin Tatar, “ Bizim duruşumuz nettir. Biz egemenliğimizi, güvenliğimizi, kendi kendimizi yönetme kararlılığımızı savunmaya devam edeceğiz, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin sulandırılmasına izin veremeyeceğiz” dedi KKTC’ye sahip çıkan, halktan gücünü alan bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilerek KKTC’nin önünü açacağına inandıklarını vurgulayan Tatar, “ Seçimde elde edeceğimiz başarı egemen eşitlik temelinde sürdürdüğümüz, dünyada hak ettiğimiz yeri alma mücadelemizin güç kazanması anlamına gelecektir ” dedi. “Ülkenin her köşesinde, dev kalabalık toplayabilen, gücünü bu şekilde gösterebilen, tarihi sorumluluğunu ilk günkü gibi heyecana dönüştürebilen UBP’lilerle birlikte bu yolu yürümekten onur duyduğunu” belirten Tatar şunları kaydetti:

“Enerjimle, samimiyetimle, çalışkanlığımla, halk adamlığımla, sizlerin takdiri ile bu yola çıktım. Beni bu halk iyi tanıyor. Üniversite tahsilimden, en üst düzey şirket yöneticiliğine kadar, hayatım boyunca çalıştım. Siyasete girdim. Ülkemin her köşesini dolaştım. Halkım bendeki samimiyeti gördü. Başbakanlığa kadar çıkmamı takdir etti. Bir kez daha tekrar edeyim. Denktaş ve Eroğlu gibi efsane büyüklerimden sonra bu adaylık benim için şereftir. Tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu sizlerle taşımak da onurdur ” . Tatar, “Memleketimizi, partimizi seviyorsak, başımız dik onurlu bir yaşam istiyorsak, bu seçimi kazanmakla dünyaya gerekli mesajı vereceğiz. Kıbrıs Türkü vardır, varolacaktır ve kendi devletine de sahip çıkacaktır” diye konuştu

Mustafa Akıncı’nın İsviçre’deki zirvelerdeki kritik yanlışlarının, Kıbrıs Tarafı’nın gelecekteki pozisyounu zora soktuğunu, hamle adı altındaki tavizlerinin, Türk tarafının manevra alanını daralattığını vurgulayan Tatar, “ Siyasi eşitliğimizi, yönetime etkin katılımımız Rumlara toprak tavizi içeren bir harita vermesine rağmen elde edemeyen bir Akıncı var karşımızda. Ve bu yetmezmiş gibi, Sayın Akıncı, Türkiye’nin adadaki varlığını, sıfır asker sıfır garanti konusunu tartışmaya açarak tehlikeye atmaktan da geri kalmadı. Ama sıfıra sıfır elde var sıfır. Sayın Akıncı “ Crans Montana sonrası bu benim neslin son federasyon denemesiydi, başaramadık dedi ama sonra hata yaparak bundan geri adım attı.

Hem de Rum tarafı kendi pozisyonundan hiçbir taviz vermemesine rağmen. Ersin Tatar, “ Bizim duruşumuz nettir. Biz egemenliğimizi, güvenliğimizi, kendi kendimizi yönetme kararlılığımızı savunmaya devam edeceğiz, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini sulandırılmasına izin veremeyeceğiz” dedi. Maraşı açmakla KKTC’yi daha güçlendireceklerini vurgulayan Tatar, Anavatan Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’deki haklarına sahip çıkmanın, ekonomik kazanca dönüşebileceğini söyledi. Günlük sıkıntılarla ilgili de çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tatar, KKTC’nin geleceği ile ilgili büyük adımları da atmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Tatar, UBP’nin gücünün sandığa yansımasıyla başarının kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi. Başbakan’ın Eşi Sibel Tatar da, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin, hem UBP hem de KKTC için önemine vurgu yaparak, “ Sadece UBP severler değil vatanseverler olarak da geleceğimize sahip çıkmak konusunda şüphemiz yoktur”dedi. Seçimin hayli çekişmeli geçeceğine işaret eden Tatar, “ UBP, her etkinliğe geniş katılım göstererek, Genel Başkanının yanında olduğunu gösteriyor. Bunun yanında, geleceğimiz için vereceğimiz doğru kararı, bizden farklı düşünenlere de anlatıp, onları yanımıza çekersek, başarımızın büyüklüğü de artaracaktır” diye konuştu. 

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