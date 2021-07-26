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Tatil Kilolarının Yağa Dönüşmesine İzin Vermeyin

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Tatil Kilolarının Yağa Dönüşmesine İzin Vermeyin
Tatil Kilolarının Yağa Dönüşmesine İzin Vermeyin

Yaz tatilinde stres atıp dinlenirken alınan kilolar çoğu zaman önemsenmiyor ancak tatil sonrası tartının üzerinde istenmeyen rakamlarla karşılaşınca işin ciddiyeti anlaşılıyor. Alınan kiloların kalıcı yağa dönüşmemesi için vakit kaybedilmeden dengeli beslenmeye geçilmesi önem taşıyor. Dyt. Dilara İsmailoğlu, tatilde alınan kilolardan kurtulmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Tatilde ipin ucunu kaçırmayın

Tatilde alının kiloların kalıcı yağlara dönüşmemesi için erken dönemde önlem alınması gerekmektedir. “Nasılsa kilo aldım” diyerek boş vermek yerine beslenme bir düzene oturtulmalı ve menülere mutlaka sebze, meyve ile bakliyatlar eklenmelidir. Kilo kontrolü sağlanırken meyve ve sebze tüketimi önemlidir. Ancak bu gıdalar kilo aldırmıyor denilerek porsiyonlar abartılmamalıdır. Önerilen, her birey için günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesidir. Bu porsiyonların meyve miktarları yetişkin bir kadın için günde 2 porsiyon, yetişkin bir erkek birey için ise günde 3 porsiyon meyvedir. 

Çavdar ve siyezle formunuzu yakalayın

Tatilde alınan kilolardan kurtulmanın bir başka yolu da tahıl kaynaklarına yönelmektir. Tahıl kaynakları olarak karabuğday, çavdar, siyez, bakliyatlar gibi tam tahıllar tercih edilmelidir.  Tatil döneminde yüksek protein ile beslenildiyse telafi döneminde protein ihtiyacını bitkisel protein kaynaklarından almak hem kalp damar sağlığı için hem de mide ve bağırsaklar için oldukça yararlı olacaktır. 

Susuz kalmayın

Beslenmede çeşitlilik ayrı önem taşımaktadır. Vitamin ve mineral desteği kilo kaybına yardımcı olacaktır. Bu nedenle de önemli vitamin ve mineral kaynağı olan sebze ve meyveler bu dönemde beslenmede önemli bir yer oluşturmaktadır. Beslenmenin yanı sıra su tüketimi de bu dönemde oldukça önemlidir. Kilogram x 30 ml. formülüyle günlük tüketmeniz gereken su miktarı hesaplanabilmektedir. Günde 1 adet maden suyu veya mineralli su tüketimi de mineral desteği açısından yardımcı olacaktır. Ancak tansiyon hastalarının dikkatli tüketilmesi önerilmektedir. 

Detoksu uzun süreli uygulamayın

Kilolardan kurtulurken amaç aç kalmak değil doğru bir şekilde beslenmektir. Aç kalmak her zaman çözüm olmamaktadır. Önemli olan beslenmede çeşitliliği sağlayarak sağlıklı şekilde kilo kontrolünün sağlanmasıdır. Detoks uygulamaları vücudu arındırarak sağlıklı şekilde şişliklerden kurtulmayı amaçlamaktadır. Doğru sürelerde yapılması sağlıklı sonuçlar verir. Ancak uzun süreli detokslar yarardan çok zarar getirebilir. 

Pul biber ve çörek otuyla metabolizmanızı hızlandırın

Her gün düzenli su tüketiminin yanında günde 2 fincan yeşil çay tüketilmesi olumlu sonuçlar verebilir. Ancak yeşil çay tüketiminde tansiyon hastalarının dikkatli olması gerekmektedir. Bunun yanında yoğurt veya cacık içerisine pul biber, çörek otu gibi metabolizma hızlandırıcı baharatlar ilave edilebilir. Düzenli egzersiz de ihmal edilmemelidir. 

Kişiye özel diyetler uygulayın

Kilo verirken uzman bir diyetisyenden yardım almak önemlidir. Kişinin kronik hastalıklarının olması gebelik veya emziklilik durumuna göre farklı beslenme düzenleri uygulanabilir. Her diyet listesi herkes için doğru olmayabilmektedir. Kişinin kilosu boyu ve yağ kas oranlarına göre değişiklik göstermektedir. 

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