  • BIST 4.071,87
  • Altın 994.623
  • Dolar 18.613
  • Euro 18.505
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Tatlısu-Geçitkale yolunda trafik kazası (Güncellendi)

» »
Tatlısu-Geçitkale yolunda trafik kazası
Tatlısu-Geçitkale yolunda trafik kazası (Güncellendi)

Tatlısu – Geçitkale yolunda bu akşam iki aracın çarpışası sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 18:00 sıralarında meydana geldi

Oleh Kovtunov (E-47), yönetimindeki BH 888410 plakalı araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hüseyin Gumeri (E-32) yönetimindeki GB 481 plakalı araç ile çarpışmıştılar.

Kaza sonucu yaralanan GB 481 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Gumeri ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ali Chaudhry (E-48) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. BH 888410 plakalı araç sürücüsü Oleh Kovtunov tutuklanmış olup,  soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa’ya bağlı bazı köylere yarın 7 saat elektrik verilemeyecek24 Ekim 2022 Pazartesi 15:20
  • Cem Dana: Anket var dediler, göstermediler... Bağımsız aday olacağım...21 Ekim 2022 Cuma 19:52
  • Elektrik Kabloları Kısa Devre Yapınca Yangın Çıktı21 Ekim 2022 Cuma 18:54
  • Otel odasında vefat etti21 Ekim 2022 Cuma 18:51
  • Yağmur yağdı Mağusa "Venedik" oldu17 Ekim 2022 Pazartesi 16:29
  • Yağmur Mağusa'da hayatı felç etti! Trafik kilitlendi17 Ekim 2022 Pazartesi 15:59
  • Özcenk'in ön seçimsiz adaylığı UBP'yi 2'ye böldü, Cem Dana adaylığını açıkladı13 Ekim 2022 Perşembe 14:56
  • Korkuteli ile Çayönü köyleri arasında bulunan arazide yangın13 Ekim 2022 Perşembe 14:15
  • “Mağusa Söyleşileri” başlıyor… İlk konuk Yalçın Vehit13 Ekim 2022 Perşembe 12:07
  • Serbest Liman’daki yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor11 Ekim 2022 Salı 15:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti