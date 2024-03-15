Tavırlarıyla gerginlik yaratan büyükelçi, sekreterin istifa etmesine yol açtı

Güney Kıbrıs’ın yurtdışındaki büyükelçiliklerinden birinde çalışan sekreterin, “büyükelçinin sergilediği tavırlarla gerginlik yaratması, çalışanlar aleyhinde cinsiyetçi ve homofobik yorumlar yapması ve oluşan toksik ortam” nedeniyle istifa ettiği bildiril

Güney Kıbrıs’ın yurtdışındaki büyükelçiliklerinden birinde çalışan sekreterin, “büyükelçinin sergilediği tavırlarla gerginlik yaratması, çalışanlar aleyhinde cinsiyetçi ve homofobik yorumlar yapması ve oluşan toksik ortam” nedeniyle istifa ettiği bildirildi.

Politis gazetesi, sekreterin büyükelçiye 13 Mart’ta gönderdiği mektupta, artık kendisiyle işbirliği içerisinde olmasına imkan bulunmadığını ve sürekli tekrarlanan homofobik/cinsiyetçi yorumlara ve büyükelçilikte neredeyse her gün yaşanan bağrışmalar ve gerginliğe daha fazla dayanamayacağını ifade ettiğini yazdı.

Habere göre sekreter, mektubunda büyükelçilikte çalışmaya devam edecek arkadaşlarına iyi şanslar ve psikolojik kuvvet dileyerek, son çalışma gününün 15 Mart (bugün) olacağını belirtti.

Gazete, Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili soruşturma başlatacağını ve suçlamaların ciddi addedildiğini kaydetti.