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Tayland’da gökdelenden atlayan İngiliz ‘base jumper’ paraşütü açılmayınca yere çakıldı

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Tayland'da 32 kat yüksekliğindeki binanın 29'uncu katından atlayan Nathy Odinson’un ölmeden önceki görüntüleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Tayland’da gökdelenden atlayan İngiliz ‘base jumper’ paraşütü açılmayınca yere çakıldı

Tayland’da gökdelenden atlayan 33 yaşındaki İngiliz ‘base jumper’ Nathy Odinson paraşütü açılmayınca yere çakılarak can verdi.

‘Base jumper’ gökdelen, köprü, anten ve uçurum gibi yüksek yerlerden tek paraşütle, yani yedeksiz serbest atlayış yapanlar için kullanılıyor.

Tayland’ın turistik tatil beldesi Pattaya’da 32 kat yüksekliğindeki binanın 29'uncu katından atlayan Nathy Odinson’un ölmeden önceki görüntüleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Polis şefi Nawin Sinthurat basına yaptığı açıklamada, Nathy Odinson’un cesedinin 20 yıldır Tayland’da yaşayan babası tarafından teşhis edildiğini bildirdi.

Odinson'un yaklaşık 10 yıldır paraşüt malzemeleri satan bir işte çalıştığı bildirildi.

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