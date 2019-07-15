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TBMM'de 'Ne istediler de vermedik' gerilimi

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Meclis'teki 15 Temmuz özel oturumunda konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-25 Aralık soruşturması sürecinde başbakanken söylediği "Ne istediler de vermedik" sözlerini hatırlatınca, gerginlik yaşandı.
TBMM'de 'Ne istediler de vermedik' gerilimi

Özkoç'un konuşması boyunca AK Parti sıralarından protesto sesleri yükseldi.

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel gündemiyle toplandı. Oturumda konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 17-25 Aralık soruşturması öncesinde, AK Parti’den Gülen cemaatiyle ilgili açıklamaları hatırlatınca, hükümet sıralarından protestolar başladı.

​AK Parti adına Özkoç’a yanıt veren Naci Bostancı ise Marmaris suikast timi göndermesi yaptı. HDP adına konuşma sırası gelince de televizyonlar canlı yayını kesti.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’ın yönettiği özel oturuma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener devlet erkanı için ayrılan locadan Genel Kurulu izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da izlediği özel oturuma Cumhurbaşkanlığı kabine üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları ve yabancı misyon temsilcileri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Genel Kurul’a girişi sırasında AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri ayakta karşıladı. CHP ve HDP milletvekilleri ise ayağa kalkmadı.

DAVUTOĞLU: BUGÜN BİRLİK GÜNÜ

Yeni parti girişiminde bulunduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da özel oturumu izledi. Meclis’e gelişinde yeni parti iddialarıyla ilgili soruları "Bugün birlik günü" sözleriyle yanıtlayan Davutoğlu, eski başbakan ve meclis başkanları için ayrılan locadan Genel Kurulu izledi.

ÖZKOÇ: FETÖ DARBE GİRİŞİMİNİN ZEMİNİNİ HAZIRLAYAN ZEKERİYA ÖZ'ÜN ÖNÜ AÇILIYORDU

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, konuşmasında 17-25 Aralık soruşturması sürecinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Gülen cemaatine yönelik “Ne istediler de vermedik” sözlerini hatırlattı.

Özkoç, "15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimidir. Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir. Burada yaşamını yitiren şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize minnetlerimizi iletiyorum. Dershaneler, siyaseti araç kullanmak... Bu dönemde kim FETÖ'ye daha çok yardımcı olmuştur. Bunun cevabını sayın Cumhurbaşkanı söylemiştir. 'Okul için yer verdik, yurt dışında destek istedik. Ne istediniz de vermedik' demiştir. Bir kişinin denetimsiz iktidarı sayesinde FETÖ darbe girişiminin zeminini hazırlayan Zekeriya Öz'ün önü açılıyordu. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı gizli tanık ile hapse girdi. Vatanseverler yargılanırken ölüyordu. Adil Öksüz denilen sözde imam Türkiye'de cirit atıyordu. Ankara'da CHP milletvekilleri ve diğer siyasi parti milletvekili arkadaşlarımız 'Öleceksek bu çatı altında ölelim' dedi. Çünkü bu ülke hepimizindir. Darbe engellendi. Darbeyi ne MİT ne bir istihbarat birimizden öğrendik. Enişteden öğrenildi. Adil Öksüz'e eline pasaportu verildi. Zekeriya Öz elini kolunu sallayarak çıktı. 'Hata ettik' dedi, bunu söyleyen hâlâ Cumhurbaşkanı. Darbe girişiminin kilit ismi Mehmet Dişli'nin ağabeyi Şaban Dişli büyükelçi yapıldı. Binlerce hapis cezası alan, işten çıkarılanlar var. Asker, polis, öğretmen var ama bir tek siyasi yok. Çözüm güçlü parlamentodadır. El birliği ile güçlü parlamenter sistemi yeniden tesis etmeliyiz. Yeni darbelerin oluşmasına engel olmalıyız. Güçler ayrılığının temelinde güçlü Meclis, bağımsız yargı ve denetlenebilir yürütme olmalıdır. 15 Temmuz vatandaşına kurşun sıkan ve ona yol verenleri de unutmayacak. Kurucu liderin adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Eğer uğruna ölecek vatan arıyorsak onun adı Türkiye Cumhuriyeti'dir" diye konuştu. 

AK PARTİLİLERDEN ÖZKOÇ'A PROTESTO

AK Parti milletvekilleri Özkoç’un konuşmasını sıra kapaklarına vurarak protesto etti. AK Partilerin tepkisi Özkoç’un konuşması boyunca devam etti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’ın uyarılarına karşın protestolar sürdü. Özkoç ise protestolar arasında konuşmasını yaptı.

CHP’li milletvekilleri de Özkoç’u sık sık alkışlayarak AK Parti grubunu protesto etti.

BOSTANCI'DAN SUİKAST TİMİ GÖNDERMESİ: KONUŞMANIZ MARMARİS'E PARALEL DÜŞÜYORSataşma olduğu gerekçesiyle kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise 15 Temmuz’da birinci hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyerek, Marmaris’e gittiği belirtilen suikast timini hatırlattı.

 

Özkoç’a seslenen Bostancı, "Konuşmanız Marmaris’e paralel düşüyor başka hiçbir yere değil” dedi. AK Parti milletvekilleri Bostancı’nın bu sözlerini ayakta alkışladı.

Bostancı’nın suikast timi benzetmesi üzerine sataşma gerekçesiyle yeniden söz alan Özkoç, Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarıyla, 15 Temmuz darbe girişimini organize eden general ve subayların önünün açıldığını belirterek, bunları hatırlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

MHP'Lİ AKÇAY: KONTROLLÜ DARBE DİYENLER KONTROLLÜ SİYASETÇİDİR

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da grubu adına yaptığı konuşmada, "Kontrollü darbe diyenler kontrollü siyasetcilerdir" ifadesini kullandı.

Akçay'ın bu sözleri AK Parti ve MHP milletvekillerince alkışlandı.

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