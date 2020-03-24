TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs İle Mücadele Konusunda Bakanlar İle Son Gelişmeleri Değerlendirdi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler konusunda bakanlar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz ve elektriğin kapanmasının söz konusu olmadığını ifade ederek "Ülkemizin içinde bulunduğu durumda ürünleri fahiş fiyatlara satanlara bu işin hesabını soracağız. Enerjide günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda bu konuyu masaya yatırmanızda fayda olur. Erteleme konumuz olabilir ama doğal gaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisinde takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir. Sosyal devlette böyle adımlar atılamaz" dedi.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşerek alınan tedbirlerin sonuçları hakkında bilgiler aldı. Soylu, 15 büyük şehirde toplu ulaşımın yüzde 80 oranında düştüğünü açıkladı.

Uzaktan eğitim konusunu de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uzaktan eğitim çalışmalarını kısmen takip ettim. İnşallah bu çalışma sistemi ile geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oturtmuş oluyoruz ve bunun teknolojisini de inşallah zaten mevcut ama bunu da geliştirmek suretiyle artık okullarımızda şu dönemde oldu bu dönemde olmadı diye bir endişeyi taşımayacağız" şeklinde konuştu.

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat isteyerek Bilim Kurulu ile görüşerek okul tatilini uzatmak istediklerini söyledi.

Erdoğan ve Selçuk arasında konuya ilişkin gerçekleşen diyalog ise şu şekilde;

Ziya Selçuk: Bir de ben sizin talimatınızı almak isterim. Bu hafta bizim gelecek haftalarda tatil olacak mı olmayacak mı konusunda müsaadeniz olursa bir Bilim Kurulu ile görüşüp bu tatili uzatmak isteriz ama sizin talimatınız ne olur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğrusu, Bilim Kurulu ile de bir görüşüp yani ben gönlüm Bilim Kurulu’nun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Uzatılabilir de uzatılmayabilir de. Ama eğer Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım ama bir hafta yeter diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var. Çözeriz, onu da.

Ziya Selçuk: Tamam efendim. Bir emriniz var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağ olun. Allah’a emanet olun.