  • BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKKTC'de Coronavirüs: 26 Eylül'de 6 pozitif vaka

TC Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

»
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü.
TC Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüşmesinde, Ermenistan saldırısı sonrasındaki gelişmelerin ardından sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandı. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını kınayan Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyen ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar'ın görüşmede, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandığı belirtildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu ve Akşener'e: Sizi de tutuklayacaklar26 Eylül 2020 Cumartesi 14:23
  • Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Kılıç‘tan Doğu Akdeniz yanıtı26 Eylül 2020 Cumartesi 09:06
  • ‘200-300 TL’ye Yapılan Botoks Can Aldı’26 Eylül 2020 Cumartesi 08:56
  • Emekli savcı, 380 bin TL dolandırıldığını eşinden öğrendi25 Eylül 2020 Cuma 21:59
  • T.C. Adalet Bakanlığı: Bazı cemaatlerin silahlandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı25 Eylül 2020 Cuma 20:58
  • Türkiye'de son 24 saatte 1665 yeni koronavirüs tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti25 Eylül 2020 Cuma 20:56
  • RTÜK cezayı tebliğ etti; Halk TV beş gün karartılıyor!25 Eylül 2020 Cuma 20:54
  • İbrahim Kalın, HDP'li 7 milletvekiline fezleke düzenlenmesi hakkında konuştu: Kobani olaylarını unutmak mümkün değil25 Eylül 2020 Cuma 20:53
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 7 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenecek25 Eylül 2020 Cuma 20:51
  • Hobi amaçlı başladı, Şimdi yurt dışına satıyor25 Eylül 2020 Cuma 19:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti