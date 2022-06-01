TC ve KKTC hükümetleri arasında “Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü” imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC hükümeti arasında, gençlik ve spor alanlarında mevcut işbirliğini ilerletmek, proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla “Gençlik ve Spor alanında İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Protokol’e Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu imza koydu.

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda gerçekleşen protokol töreni öncesinde, Bakan Kasapoğlu, Bakan Ataoğlu’nu kapıda karşıladı.

Ataoğlu: “Bu bir başlangıç. Devamı hızlı bir şekilde gelecek”

Protokol töreninde konuşan Bakan Ataoğlu, Bakan Kasapoğlu başta olmak üzere protokolün hazırlanmasına katkıda bulunan herkese teşekkürlerini ileterek, protokolde yer alan maddelerin Kıbrıs gençliği ve sporcuları tarafından özlenen ve beklenen olaylar olduğuna dikkat çekti.

Protokol’de yer alan çalışmaların önemine değinen Ataoğlu, “Bu bir başlangıçtır. Devamı çok hızlı bir şekilde gelecek” şeklinde konuştu.

Kasapoğlu: “Mevcut işbirliğimizi artırma, yeni çalışmalarla KKTC‘ye katkıda bulunmak istiyoruz”

Bakan Kasapoğlu ise, işbirliği ve ziyareti için Bakan Ataoğlu’na teşekkür ederek, yeni KKTC hükümetinin hayırlı olmasını diledi.

KKTC‘yi hiçbir zaman ayrı tutmadıklarını söyleyen Kasapoğlu, Bakanlık’ta sporcu ve genç bilgi sistemi geliştirdiklerini, bu anlamda KKTC‘ye de yazılım desteği vermek istediklerini, ayrıca Türkiye’de pozitif dönüş aldıkları yetenek taraması ve spora yönlendirme alanında işbirliği planlarını anlattı.

Kasapoğlu, gençler için halihazırda başlattıkları kampların olduğuna da dikkat çekerek, bu kampların çeşit ve sayı olarak artırılmasını planladıkları söyledi ve bugün yapılan başlangıç ile birlikte gelecek adımların hızlı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

– Karşılıklı müsabakalar, kamplar, antrenör ve hakem eğitimleri organize edilecek

Protokol, spor altyapısı ve tesislerinin güçlendirilmesi için proje ve yatırımlara katkı, Türkiye Cumhuriyeti Spor Federasyonları tarafından düzenlenecek karşılıklı müsabakalar, ikili kamp çalışmaları, antrenör ve hakem eğitim programları, spor alanında yetenekli gençlerin eğitilmesi ve spora yönlendirilmesi faaliyetlerini içeriyor.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri aracılığıyla, KKTC sporcularına sağlanan destek faaliyetlerinin devam edeceği belirtilen Protokol’de, Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlenecek uluslararası etkinliklere, KKTC tarafının da davet edileceği ifade ediliyor.

– Spor tesislerinin güçlendirilmesine yönelik projeler tamamlanacak

İmzalanan protokol ile, aynı zamanda, spor tesisleri için finansman sağlanarak, etüt-proje, yapım, bakım ve onarım işlerinin tamamlanmasına karar verildi.

Bu projeler arasında, Çetinkaya Taksim Futbol Sahasının Yeniden Yapılması Projesi, Girne Boğazköy Boğaz 74 Futbol Sahası, Tribün ve Soyunma Odaları Yapılması Projesi, Gazimağusa Güvercinlik Köyü Futbol Sahası, Tribün ve Soyunma Odaları Yapılması Projesi, Lefkoşa Cimnastik Salonu Projesi yer alıyor.