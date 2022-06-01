  • BIST 2.582,73
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4359
  • Euro 17.6341
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKA‘Diyet yapıyorum ama bir türlü kilo veremiyorum’ diyorsanız…

TC ve KKTC hükümetleri arasında “Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü” imzalandı

» »
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC hükümeti arasında, gençlik ve spor alanlarında mevcut işbirliğini ilerletmek, proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla “Gençlik ve Spor alanında İşbirliği Protokolü” imzalandı.
TC ve KKTC hükümetleri arasında “Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü” imzalandı

Protokol’e Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu imza koydu.

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda gerçekleşen protokol töreni öncesinde, Bakan Kasapoğlu, Bakan Ataoğlu’nu kapıda karşıladı.

Ataoğlu: “Bu bir başlangıç. Devamı hızlı bir şekilde gelecek”

Protokol töreninde konuşan Bakan Ataoğlu, Bakan Kasapoğlu başta olmak üzere protokolün hazırlanmasına katkıda bulunan herkese teşekkürlerini ileterek, protokolde yer alan maddelerin Kıbrıs gençliği ve sporcuları tarafından özlenen ve beklenen olaylar olduğuna dikkat çekti.

Protokol’de yer alan çalışmaların önemine değinen Ataoğlu, “Bu bir başlangıçtır. Devamı çok hızlı bir şekilde gelecek” şeklinde konuştu.

Kasapoğlu: “Mevcut işbirliğimizi artırma, yeni çalışmalarla KKTC‘ye katkıda bulunmak istiyoruz”

Bakan Kasapoğlu ise, işbirliği ve ziyareti için Bakan Ataoğlu’na teşekkür ederek, yeni KKTC hükümetinin hayırlı olmasını diledi.

KKTC‘yi hiçbir zaman ayrı tutmadıklarını söyleyen Kasapoğlu, Bakanlık’ta sporcu ve genç bilgi sistemi geliştirdiklerini, bu anlamda KKTC‘ye de yazılım desteği vermek istediklerini, ayrıca Türkiye’de pozitif dönüş aldıkları yetenek taraması ve spora yönlendirme alanında işbirliği planlarını anlattı.

Kasapoğlu, gençler için halihazırda başlattıkları kampların olduğuna da dikkat çekerek, bu kampların çeşit ve sayı olarak artırılmasını planladıkları söyledi ve bugün yapılan başlangıç ile birlikte gelecek adımların hızlı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

– Karşılıklı müsabakalar, kamplar, antrenör ve hakem eğitimleri organize edilecek

Protokol, spor altyapısı ve tesislerinin güçlendirilmesi için proje ve yatırımlara katkı, Türkiye Cumhuriyeti Spor Federasyonları tarafından düzenlenecek karşılıklı müsabakalar, ikili kamp çalışmaları, antrenör ve hakem eğitim programları, spor alanında yetenekli gençlerin eğitilmesi ve spora yönlendirilmesi faaliyetlerini içeriyor.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri aracılığıyla, KKTC sporcularına sağlanan destek faaliyetlerinin devam edeceği belirtilen Protokol’de, Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlenecek uluslararası etkinliklere, KKTC tarafının da davet edileceği ifade ediliyor.

– Spor tesislerinin güçlendirilmesine yönelik projeler tamamlanacak

İmzalanan protokol ile, aynı zamanda, spor tesisleri için finansman sağlanarak, etüt-proje, yapım, bakım ve onarım işlerinin tamamlanmasına karar verildi.
Bu projeler arasında, Çetinkaya Taksim Futbol Sahasının Yeniden Yapılması Projesi, Girne Boğazköy Boğaz 74 Futbol Sahası, Tribün ve Soyunma Odaları Yapılması Projesi, Gazimağusa Güvercinlik Köyü Futbol Sahası, Tribün ve Soyunma Odaları Yapılması Projesi, Lefkoşa Cimnastik Salonu Projesi yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hekimoğlu'ndan müthiş açılış! 10.4721 Mayıs 2022 Cumartesi 20:42
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmalarını izledi18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:57
  • Badmintonda “Yıldızlar Ligi” başlıyor.13 Mayıs 2022 Cuma 12:32
  • CMC’de Bayram Competiton Golf Turnuvası Şampiyonu Keith Goddard...11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:24
  • CMC’de Bayram Competiton Golf Turnuvası Şampiyonu Keith Goddard...11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:23
  • Ali Yöney’den herkese teşekkür mesajı11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:12
  • Tatar: Birkan'ımız, Yüreğimizde Taht Kurarak Gençlerin Geleceğe Umutla Bakabilmesi için Örnek Olmuştur08 Mayıs 2022 Pazar 18:34
  • Trabzonspor, Ali Koç’a ‘random atarak’ cevap verdi07 Mayıs 2022 Cumartesi 16:41
  • DARTS’da Çocuk turnuvası şampiyonu Aşıkcan!06 Mayıs 2022 Cuma 18:02
  • Nıcosıa Motors Tenis Liginde Gaü Finalde06 Mayıs 2022 Cuma 18:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti