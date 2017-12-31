TDP milletvekili adayları DAÜ’yü ziyaret etti

Özyiğit: "DAÜ'yü demokratik, özerk, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet üniversitesi haline getireceğiz"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni (DAÜ) ziyaret ederek, DAÜ Rektörü Necdet Osam, DAÜ'de örgütlü DAÜ SEN, DAÜ Bir Sen ve DAÜ Per Sen temsilcileri ile bir araya geldi, çalışanlar ve yurttaşlarla görüştü. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ayrıca DAÜ Sen tarafından organize edilen panelde soruları yanıtladı, TDP'nin Katılım Vizyonu Kitabını anlattı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, DAÜ'nün demokratik, özerk, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet üniversitesi haline gelmesinin en temel hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Bunu sağlamak için en başta yapılması gereken adımın, DAÜ ile ilgili Yasa Tasarısını yaşama geçirmek olduğunu belirten Özyiğit, "Bu konuda ne yazık ki bizim dışımızda hiçbir parti samimi davranmamıştır. Hepsi de geçtiğimiz dönemde sırasıyla hükümet olmasına rağmen, verdikleri sözleri tutmamışlardır" dedi.

Özyiğit, DAÜ'yü siyasilerin çiftliği olmaktan kurtarırken, belirli zümrelerin çiftliği haline getirecek yapıları oluşturmamak için de dikkatli olunması gerektiğini, Üniversiteyi siyasilerin elinden kurtarayım derken, belirli zümrelerin eline geçmesine de olanak sağlamamak gerektiği uyarısında bulundu.

Özyiğit, bilim yuvası olması gereken DAÜ'nün öğrenci yetiştirmenin yanı sıra, ülkenin amiral gemisi rolünde olarak, ekonomik, sosyal, çevresel ve siyasal alanda da yön gösterici olması gerektiğini de kaydetti.