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“Teşviklerin Ekonomik Verimliliği ve Önemi” paneli düzenlendi

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“Teşviklerin Ekonomik Verimliliği ve Önemi” paneli düzenlendi
“Teşviklerin Ekonomik Verimliliği ve Önemi” paneli düzenlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) düzenlediği ‘Kendi Kendine Yeten Ekonomi’ panelinin ikincisi, “Teşviklerin Ekonomik Verimliliği ve Önemi” başlığıyla Naci Talat Vakfı’nda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Berkan Tokar’ın yaptığı panelde konuşmacı olarak Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Ekonomist Yenal Süreç ve Turizm Bakanlığı eski Müsteşarı İsmet Esenyel katıldı. Panel, pandemi koşullarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve Milletvekili Sıla Usar da panelde hazır bulundu.

 

MUHTAROĞLU: YERLİ ÜRÜNLERİ KULLANMA KONUSU GELİŞTİRİLEBİLİR

Ülkedeki yatırım teşvikleriyle ilgili konuşmasına başlayan DPÖ eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, üniversite yatırım teşvikleriyle ve Turizm Bakanlığı’nın yatırım teşvikleriyle ilgili bilgi verdi. Teşvik almak için başvuracak yatırımcılarda yerli ve yabancı ayrımı olmadığını söyleyen Muhtaroğlu, hazırlığını yapan bütün yatırımcıların talepte bulunabileceğini kaydetti. Projeler konusuna göre ilgili bakanlıktan görüş alınarak yapıldığını ifade eden Muhtaroğlu, ayrıca her yatırımın çevre dairesinden de görüş almak zorunda olduğunu dile getirdi. Yerli üretimi desteklemek amacıyla yapılan düzenlemelerden de söz eden Muhtaroğlu, yerli üretim ürünlerini kullanma konusunun daha da geliştirilebileceğini vurguladı.

 

ESENYEL: KISIR DÖNDÜ BİR TÜRLÜ AŞILAMIYOR

Turizm Bakanlığı eski Müsteşarı İsmet Esenyel, panelde gerçekleştirdiği konuşmasında, Turizm teşviklerinin nasıl ele alınması gerektiğinden bahsetti. Ülkemizde bu konuda bir kısır döngü olduğunu kaydeden Esenyel, bu kısır döngünün ne yazık ki aşılamadığını ifade etti. Hükümet ortaklarının da bu konularda yazık ki ortak bir noktada buluşamadığını ifade eden Esenyel, ‘işi doğru düzgün ele almayı bilemeyen’ bürokrat ordularının verdiği zararlardan da söz etti. Kendi dönemlerinde kara sınır kapılarından teşvik modeli yaptıklarını hatırlatan Esenyel, söz konusu teşvikin 9 ay muhteşem bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Turizmde teşvikin süresi olamayacağını kaydeden Esenyel, siyasi ve ekonomik konjonktür değişmediği sürece turizmde teşvik modellerinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

 

SÜREÇ: ÜCRETLER ARTTIKÇA, YERLİ İSTİHDAM AŞAĞIYA İNİYOR

Konuşmasında ülkemizdeki destek ve teşviklerin fotoğrafını çekmeye çalıştığını kaydeden Ekonomist Yenal Süreç, yanlış kurgulanan şeyleri mercek altına almaya çalıştığından söz etti. Teşvik ve devlet destekleri hakkında konuşan Süreç, teşvikin, yönlendirmek için kullanılan bir enstrüman olduğunu ifade etti. Ülkemizde tanınmamışlığın getirdiği, örneğin doğrudan uçuş olmaması, dış pazarın erişimine bir takım maliyetler getirdiğine dikkat çeken Süreç, Dünya’da da değişen konjonktüre göre teşvik alanlarının son yıllarda değiştiğine vurgu yaptı. Süreç, “Ana payı alan yatırım teşviklerine bakacak olursak, kullanılan yöntemler yabancı yatırımı ülkeye çekmek amaçlıdır” diye konuştu. Aslan payını alan sektörün turizm sektörü olduğunu belirten Süreç, turizm desteklerinin de ikiye ayrıldığını söyledi. Başka teşviklerle ara eleman ihtiyacının da yaratılması gerektiğine dikkat çeken Süreç, “Ücretler arttıkça, yerli istihdam aşağıya iniyor” dedi.

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