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Thomas Tuchel'den tarihi başarı!

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Chelsea ile ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Thomas Tuchel, kulüp tarihinde üç farklı kupada finale ulaşan ilk antrenör oldu.
Thomas Tuchel'den tarihi başarı!

İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham'ı deplasmanda mağlup ederek finale yükselen Chelsea'de Thomas Tuchel kulüp tarihine geçti.

2021'in ocak ayında Londra ekibinin başına geçen Alman teknik adam, ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi mağlup ederek şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Aynı sezon F.A. Cup'ta da finale çıkma başarısı gösteren Chelsea, finalde Leicester City'ye 1-0 yenilmişti.

KULÜP TARİHİNDE İLK

2020-21 sezonunda Thomas Tuchel'in göreve gelmesinden önce İngiltere Lig Kupası'na veda eden Chelsea, bu sezon finale kalmayı başardı. Tottenham'ı iki maçta da mağlup ederek finale yükselen Londra temsilcisinde Thomas Tuchel, üç kupada da final görmeyi başaran ilk Chelsea antrenörü oldu.

Topladığı 43 puanla Premier Lig'de ikinci sırada yer alan Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nu Juventus'un ardında ikinci sırada tamamladı. Tuchel'in ekibi son 16 turunda ise Lille'le eşleşti.

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