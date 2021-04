TikTok Blackout akımı 10 yaşındaki bir çocuğun canına mal oldu

TikTok'ta cesaret denemesi adı altında baş gösteren tehlikeli bir yeni 'trend' 10 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden oldu.

'Blackout' isimli bu cesaret denemesi oyununda katılımcının hayati tehlike içeren bir eylem gerçekleştirmesi bekleniyor. Daha önce Skull Breaker ve Blue Whale gibi benzer trendler genç yaştaki kullanıcıların ölümüne neden olmuştu.

Blackout adı verilen bu trend bilincini yitirene kadar kendini havasız bırakmakla ilgili. Aslında bu tür "oyunlar" sosyal medya çağı öncesine uzanıyor ve yıllardır 'Passout Challange' (Bayılma denemesi) olarak bilinen ve farklı şekillerde yapılıyor. İsmi "The Game of Choking" (boğma oyunu), "Speed Dreaming" (hızlı rüya) ve "The Fainting Game" (bayılma oyunu) olarak da geçiyor.

Ne var ki sosyal medya platformları ile birlikte daha önce fiziki olarak arkadaşlarınızla birlikte olduğunuz sırada yapılan bu tür "oyunlar" artık kişilerin tek başınayken denenmesine neden oluyor. Bir şeyler yanlış gittiğinde etrafta yardım edecek kimse olmuyor.

Şimdi TikTok üzerinde popülerlik kazanan blackout challange'ın getirdiği ölüm riskinden ayrı olarak beyin hasarı ve nöbet geçirme gibi ciddi olasılıklar da yer alıyor.

Kaçınılmaz üzücü haber İtalya'dan geldi

İtalya'da bu "oyunu" oynamak isteyen 10 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği rapor edildi. İtalyan habe ajansı ANSA'nın geçtiği bilgilere göre boynunun etrafına bir kemer dolayan çocuğun cansız bedeni bulundu.

21 Ocak'ta meydana gelen olayda aile kızlarını hemen hastaneye kaldırdı ancak kurtarılması için geç kalınmıştı. Acılı ailenin kızlarının tüm organlarını bağışladığı aktarılıyor.

Ne yapılmalı?

Bu gibi zararlı ve sorumsuzca ortaya atılmış sosyal medya 'challange'larına ilişkin yapmanız gereken şey gördüğünüz video veya resimlerin yanında bulunan 'rapor' tuşuna basarak "Kendine zarar verme, intihar veya tehlikeli eylem" kategorisini seçerek platform yetkililerine uyarı göndermek.

Size veya çocuğunuza bu tür trendlere katılması için mesaj atan, cesaret veren sosyal medya hesaplarını da mutlaka hem platforma hem de yetkililere bildirmelisiniz.