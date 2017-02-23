Tinder sevgilinizi 'yapay zekayla' bulacak

Sean Rad ile 2013 yılında tanıştığımda Tinder büyüyen bir flört uygulamasıydı. İlk önce, nasıl demeli, gündelik ilişkiler için biliniyordu.

Rad bana o zamanlar Tinder'ın 'insanlık için iyi olduğunu' söylemişti, bu cümleyi çok saçma bulmuştum ama bir başlık için iyiydi.

Ancak şimdi Tinder'ın benim hayatımı ve çevremdeki arkadaşlarımın hayatlarını nasıl etkilediğini görünce ne demek istediğini anlıyorum.

Kaydır-evet-kaydır-hayır ara yüzü sayesinde milyonlarca insanın hayatı değişti.

Tinder eşleşmeleriyle evlenen ya da ciddi ilişkileri olan insanlar biliyorum. Ve tabii ki sadece tek gecelik ilişkiler için kullananlar da var. Bunun neden dalga geçilecek negatif bir şey olarak görüldüğünü ise hiçbir zaman bilemeyeceğim. İnsanlar bunu barlarda yüz yıldan fazladır yapıyor.

Neyse, Tinder büyüyor. Şimdi hayatın en önemli meselelerinden biriyle ilgilenen ciddi bir teknoloji şirketi ve dünya çapında en popüler flört uygulaması.

Rad şimdi hem Tinder'ın hem de başka flört ile ilişkili uygulamaları almayı hedefleyen Swipe Ventures'un başında bulunuyor.

Yapay zekanın flört uygulamalarıyla buluşması ise en ilgi çekici kullanım alanı olabilir.

Salı günü düzenlenen teknoloji konferansı Startup Grind'de konuşan Rad, bunun kulağa çılgın geldiğinin farkında:

"Beş yılda Tinder o kadar iyi olabilir ki, 'Hey Siri, bu akşam neler oluyor?' diye sorduğunuzda Tinder ortaya çıkarak, 'Sokağın aşağısında hoşlanabileceğin biri var. O da senden hoşlanıyor. Yarın akşam boş. İkinizin de aynı müzik grubunu sevdiğinizi biliyoruz, ve yarın onlar sahneye çıkıyor. Size bilet almamızı ister misiniz?' diyebilir.

Ve işte eşleştiniz! Bu biraz korkutucu."

Tinder şu an sadece yaş, konum ve Facebook arkadaşlarınız gibi birkaç veriyi kullanıyor. Neden birkaç etmen daha eklenmesin ve daha çok tıklayacağınız bir hale gelmesin?

'Artırılmış gerçeklikte' trafik ışığı partileri

Üniversiteye giden çoğu kişi trafik ışığı partilerini biliyordur. Eğer kırmızı giyindiyseniz 'ilişkide ve mutlusunuz', yeşil giyinirseniz 'bekar ve birilerini arıyorsunuz', sarı giyerseniz kötü bir insansınız demektir.

Bu şimdi üniversite kampüslerinde işlese de Rad bu tarz partilerin artırılmış gerçeklikte (AR) de yapılabileceğini söylüyor.

Dijital imgelerin dolaştığınız gerçek dünyada karşınıza çıkmanızı sağlayan AR'ın kullanıldığı tek gerçek ve popüler uygulama Pokemon Go.

Rad, AR'ın potansiyel partnerinizle tanışmak için kullanılmasının, Tinder'ın reddedilme korkusu olmadan birine yaklaşmanızı sağlaması açısından flörtü kesinlikle etkileyeceğini söylüyor.

Kadınların sohbeti başlatmasını sağlayan Bumble gibi uygulamalarla Tinder'ın hakimiyet alanı sarsılda da piyasada hala çok fazla alan var.

Rad, 600 milyon bekar akıllı telefon kullanıcısının 'Ruh Eşi'ni bulmak için hazır olduğunu söylüyor.