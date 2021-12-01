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TKP-YG’de adaylık için başvuru süreci başladı

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TKP-YG, 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan genel seçim için milletvekili adaylığı için sürecin başladığını bildirdi.
TKP-YG’de adaylık için başvuru süreci başladı

Toplumcu Kurtuluş Partisi - Yeni Güçler (TKP-YG), 23 Ocak 2022 tarihinde yapılması öngörülen Milletvekilliği erken genel seçimlerinde adayların saptanması amacıyla adaylık başvuru sürecinin bugün itibariyle başladığını açıkladı.

Süreç 9 Aralık Perşembe günü ise saat 16.00'da sona erecek.

Başvuracak aday adayları başvuru forumlarını parti genel sekreterliğinden temin edebilecek.

Başvuracak aday adaylarından başvuru formları yanında istenen belgeler şu şekilde:

  1. KKTC kimlik kartı fotokopisi
  2. Askerlik terhis belgesi veya muafiyet belgesi (erkekler için)
  3. Polis karakter belgesi
  4. Muhtardan ikamet belgesi (son 3 yıllık devre belirtilmeli)
  5. Kısa özgeçmiş
  6. 2 adet vesikalık fotoğraf
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