TKP-YG’de adaylık için başvuru süreci başladı

Toplumcu Kurtuluş Partisi - Yeni Güçler (TKP-YG), 23 Ocak 2022 tarihinde yapılması öngörülen Milletvekilliği erken genel seçimlerinde adayların saptanması amacıyla adaylık başvuru sürecinin bugün itibariyle başladığını açıkladı.
Süreç 9 Aralık Perşembe günü ise saat 16.00'da sona erecek.
Başvuracak aday adayları başvuru forumlarını parti genel sekreterliğinden temin edebilecek.
Başvuracak aday adaylarından başvuru formları yanında istenen belgeler şu şekilde:
- KKTC kimlik kartı fotokopisi
- Askerlik terhis belgesi veya muafiyet belgesi (erkekler için)
- Polis karakter belgesi
- Muhtardan ikamet belgesi (son 3 yıllık devre belirtilmeli)
- Kısa özgeçmiş
- 2 adet vesikalık fotoğraf
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