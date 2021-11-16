TL erimeye devam ediyor...

Dolar/TL ’de psikolojik 10 seviyesinin aşılmasının ardından yükseliş sürüyor. Çoğu gelişen ülke para biriminin dolara karşı pozitif seyrettiği sabah saatlerinde lira dolara karşı yüzde 0,2 değer kaybederek negatif ayrışıyor.

Saat 10:21 itibarıyla dolar/TL gün içinyüzde 1 yükselişle 10,1615’ten alıcı buldu. Dünyada yüksek gelen ABD enflasyonu sonrası Fed’in parasal sıkılaştırmada dozu artıracağı beklentisi doları güçlendirirken yurtiçinde yoğun dış borç takvimi dolara olan talebi artıran faktörler arasında yer alıyor.

Türk şirketleri ve Hazine yılın son iki ayında 13 milyar dolar dış borç ödemesi yapacak. Bu rakamın 8 milyar doları kasım ayında ödenirken kasımda ödenecek dış borç önümüzdeki 10 ayın en yükseği olarak dikkat çekiyor.