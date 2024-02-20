Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri

Real Madrid'in Alman futbolcusu Toni Kroos, Arda Güler'i her maç sahada görmek isteyen Türk futbolseverlerin sabırlı olmasını istedi. Yıldız oyuncu ''Hiç kimse endişe etmesin Ancelotti, Arda için en doğru kararları verecektir.'' dedi.

Toni Kroos Türk futbol kamuoyunun Arda Güler'i her maç sahada görme isteğine sessiz kalmadı. Real Madrid'in Alman oyuncusu konuk olduğu bir yayında Türk futbolseverlere tavsiyelerde bulundu.

"Arda Güler'in ülkesi için ne kadar kıymetli bir oyuncu olduğunu biliyorum" diyen yıldız futbolcu "Türk taraftarlar, Arda'nın Real Madrid'de olmasından dolayı gurur duymakta haklılar. Fakat genç futbolcunun bir an önce oynaması konusunda biraz sabırsız davranıyorlar. Mükemmel bir teknik direktörümüz var. Hiç endişe etmesinler. Ancelotti, Arda için en doğru kararları verecektir." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'ye 20 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı milli futbolcu sakatlıklardan dolayı uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

İyileştikten sonra ocak ayında kadroya girmeye başlayan genç yıldız, Real Madrid formasını ilk kez Kral Kupası'nda Arandina karşısında terletti.

Maça on birde başlayan Arda, sahada kaldığı 59 dakikada performansıyla takımının en iyileri arasında yer aldı.

Milli oyuncu iki hafta önce de Girona karşısında 77'nci dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna girip 90'ıncı dakikada takımına penaltı kazandırmıştı.

Rayo Vallecano deplasmanında da oyuna giren genç yetenek böylece Real Madrid'de ilk kez üst üste iki karşılaşmada süre aldı.

Arda Güler eflatun beyazlı formayı 5 maçta toplam 92 dakika giydi.