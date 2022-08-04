Töre, Cahit Çulluoğlu anısına düzenlenen maçı izledi

Binatlı ve Baf Ülkü Yurdu’nun karşı karşıya geldiği maç öncesi Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumunda düzenlenen törende konuşan Başkan Töre, merhum Çulluoğlu’nun sadece Güzelyurt ve İskele’lilere değil başka bölgelerde ikamet eden insanlara da dostluk ve muhabbet elini açan bir kişi olduğunu kaydetti.

Muhtarlık görevini de layıkıyla yapan Çulluoğlu’nun spora olan ilgisinin de büyük olduğunu ifade eden Töre, iki bölge takımının onun anısını yaşatmak adına karşılaşma yapmasının çok anlamlı olduğunu belirtti.

Değerli insanları, hatıralar bırakan insanları unutturmamak ve geleceği taşımanın görevleri olduğuna değinen Töre, Cahit Çulluoğlu’nu rahmetle andı.