  • BIST 2.724,70
  • Altın 1024.019
  • Dolar 17.9593
  • Euro 18.2921
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKadınlar da Yumurta Dondurma İşlemine Dikkat!

Töre, Cahit Çulluoğlu anısına düzenlenen maçı izledi

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güzelyurt’un tanınmış simalarından merhum Cahit Çulluoğlu anısına düzenlenen anı maçını izledi.
Töre, Cahit Çulluoğlu anısına düzenlenen maçı izledi

Binatlı ve Baf Ülkü Yurdu’nun karşı karşıya geldiği maç öncesi Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumunda düzenlenen törende konuşan Başkan Töre, merhum Çulluoğlu’nun sadece Güzelyurt ve İskele’lilere değil başka bölgelerde ikamet eden insanlara da dostluk ve muhabbet elini açan bir kişi olduğunu kaydetti.

Muhtarlık görevini de layıkıyla yapan Çulluoğlu’nun spora olan ilgisinin de büyük olduğunu ifade eden Töre, iki bölge takımının onun anısını yaşatmak adına karşılaşma yapmasının çok anlamlı olduğunu belirtti.

Değerli insanları, hatıralar bırakan insanları unutturmamak ve geleceği taşımanın görevleri olduğuna değinen Töre, Cahit Çulluoğlu’nu rahmetle andı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BTM 2.Lig'de sahalar belirlendi01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:50
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu maçları yarın başlayacak01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:26
  • Galatasaray, Norveçli Midtsjö için görüşmelere başladı01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:51
  • Galatasaray’da tarihi oylama31 Temmuz 2022 Pazar 13:57
  • Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı30 Temmuz 2022 Cumartesi 22:19
  • Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladı30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:05
  • Barcelona, Fransız futbolcu Kounde'yi transfer etti30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:13
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu29 Temmuz 2022 Cuma 08:17
  • 14. Polis Salon Futbol Turnuvası Şampiyonu Güzelyurt Polis Müdürlüğü takımı oldu28 Temmuz 2022 Perşembe 18:43
  • KTSYD Kupası'nı oynayacak takımlar belirlendi28 Temmuz 2022 Perşembe 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti