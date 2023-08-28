  • BIST 7949.36
  • Altın 1633.658
  • Dolar 26.5413
  • Euro 28.7096
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Töre : Londra’daki Kıbrıslı Türkler KKTC’nin ayrılmaz parçasıdır

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC bayrağı ile uluslararası müsabakalarda mücadele ederek başarılar gösteren Kıbrıslı Türk boksör İbrahim Mercan’ı kabul etti.
Töre : Londra’daki Kıbrıslı Türkler KKTC’nin ayrılmaz parçasıdır

Meclis Şeref salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, boks, yağlı güreş, ve güreş gibi sporların Türk milletin tarihi spor gelenekleri olduğunu ifade etti. 

Kıbrıs Türk halkının Londra’da KKTC bayrağı ile temsil edilmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Zorlu Töre İbrahim Mercan’a başarılar ve daimi şampiyonluklar diledi. 

Töre “Kahramanlık ileri atılıp  geri dönmemektir” sözüne işaret ederek, bu hedef doğrultusunda çalışılması gerektiğini vurguladı. 

Başkan Töre, Londra’daki Kıbrıslı Türklerin KKTC’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. 

Konuşmaların ardında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, boksör İbrahim Mercan’a “benim iki bayrağım var” adlı şiirin yazılı olduğun bir çerçeve ile Cumhuriyet Meclisi anı madalyası ve Cumhuriyet Meclisi flaması hediye etti.

Kabulde anı fotoğrafı da çekildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hentbol Federasyonu Başkansız kaldı... Kimse aday çıkmadı!16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:22
  • KTSYD ile Acapulco arasında protokol imzalandı16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:43
  • Klasik araçlar gece rallisinde buluştu12 Ağustos 2023 Cumartesi 16:20
  • İskele Rallisi yarın başlıyor11 Ağustos 2023 Cuma 11:52
  • İskele sprint triatlonu Melda ve Enis’in07 Ağustos 2023 Pazartesi 10:29
  • Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Satranç Turnuvası 12-13 Ağustos’ta düzenlenecek07 Ağustos 2023 Pazartesi 08:29
  • Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda yarı finalde!06 Ağustos 2023 Pazar 17:24
  • Ömer Çavuşoğlu’nun ödülünü Ersin Tatar verdi27 Temmuz 2023 Perşembe 17:00
  • Gururumuz oldu! Alara Ghaffari Avrupa Şampiyonu25 Temmuz 2023 Salı 14:45
  • Ömer Çavuşoğlu’na Ali Çerkez Ödülü24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti