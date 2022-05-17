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Tornavidayla Öldürmeye Çalıştı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Tornavidayla Öldürmeye Çalıştı

16.05.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde,
H.K.(E-29), aralarında çıkan tartışma sonucu, tasarrufunda bulunan tornavidayı Hannan Oğuz UNCU’yu öldürmek kastı ile vücudunun muhtelif yerlerine sokmak suretiyle adı edileni öldürmeye teşebbüs etmiş ve tasarrufunda bulunan 300 TL parasını zorla aldıktan sonra iş yeri içerisindeki kayıt cihazını çalmıştır.


Olayda yaralanan Hannan Oğuz UNCU, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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