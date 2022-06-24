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Toyota, elektrikli otomobili geri çağırıyor: Sakın kullanmayın

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Toyota Motor Corp. yaptığı açıklamada, nedenin hala araştırıldığını, ancak tüm tekerleğin yerinden çıkarak kaza riski oluşturabileceğini söyledi.
Toyota, elektrikli otomobili geri çağırıyor: Sakın kullanmayın

Şirket yaptığı açıklamada, “Çare bulunana kadar kimse bu araçları kullanmamalı” dedi.


Toyota’ya göre, en son geri çağırmaya konu olan araçlardan yaklaşık 2 bin 200’ü Avrupa, 270’i Kuzey Amerika, 112’si Japonya ve 60’ı Asya’nın geri kalanına gönderildi.


Mart ve Haziran ayları arasında üretildiler.


Yaklaşık iki ay önce satışa sunulan bZ4X, Toyota’nın elektrikli ürün yelpazesini güçlendirme planlarında önemli bir model.


Toyota, 2030 yılına kadar 30 EV modeline sahip olmayı ve o yıl dünya çapında 3,5 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor.


Toyota ayrıca bu tür hedeflere ulaşmak için pil araştırma ve geliştirmeye 2 trilyon yen (17,6 milyar dolar) yatırım yapıyor.

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