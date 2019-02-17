  • BIST 102.715
  • Altın 223,931
  • Dolar 5,2843
  • Euro 5,9542
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Trabzon'da İlginç TFF protestosu: Pankartın üstünde namaz kıldılar

» »
Trabzonspor taraftarları, geçen hafta Galatasaray'la oynadıkları mücadelede yapılan hakem hatalarını protesto etti.
Trabzon'da İlginç TFF protestosu: Pankartın üstünde namaz kıldılar

Hakem hatalarından şikayetçi olan takımların Türkiye Futbol Federasyonu'na tepkileri devam ediyor. Dün Fenerbahçe taraftarlarının düzenlediği yürüyüşten sonra bugün de bordo-mavili ekibe gönül verenler TFF'yi istifaya çağırdı.

YETER DEMİRÖREN TEZAHÜRATLARI

Alanyaspor karşılaşması öncesinde tribünlerden, "Yeter Yıldırım Demirören" şeklinde tezahüratlar yükseldi. Bordo-mavili taraftarlar üzerinde, "Yeter Artık" yazan pankartlar açtı.

Taraftarlar ayrıca, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in bahis ihalesini kazanmasına gönderme yaparak, "İddiacı Başkan istemiyoruz" diye bağırdı.

Öte yandan Trabzonspor taraftarları mücadele öncesinde protesto amaçlı yanlarında getirdikleri pankartların üzerinde namaz kıldı.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağaoğlu: Bugün Trabzonspor'un çocukları Çanakkale'deki gibi katledildi10 Şubat 2019 Pazar 21:16
  • Serdar Ortaç'tan Medipol Başakşehir marşı(video)10 Şubat 2019 Pazar 17:52
  • Fenerbahçe Kulübü 14 Şubat'ta basın toplantısı düzenleyecek10 Şubat 2019 Pazar 15:10
  • Şenol Güneş Türkiye milli takımıyla anlaştı09 Şubat 2019 Cumartesi 15:39
  • İlhan Mansız'dan Beşiktaş yönetimine: Sadaka mı veriyorsunuz?08 Şubat 2019 Cuma 22:35
  • Liverpool'dan dünya rekoru08 Şubat 2019 Cuma 15:05
  • Türkiye Kupası’ndaki ‘olaylı derbi’de 46 taraftara hapis talebi08 Şubat 2019 Cuma 11:40
  • 11 inanılmaz penaltı07 Şubat 2019 Perşembe 20:00
  • Sergen Yalçın: Ozan Tufan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz07 Şubat 2019 Perşembe 17:55
  • Jay Jay Okocha'nın Türkiye özlemi07 Şubat 2019 Perşembe 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti