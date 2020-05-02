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Trabzonspor'un aylık getirisi döviz ve altını solladı

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Trabzonspor'un aylık getirisi döviz ve altını solladı
Trabzonspor'un aylık getirisi döviz ve altını solladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, hisselerindeki yüzde 69.8'lik artışla geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Bu dönemde gram altın yatırımcısına yüzde 12.5, euro yüzde 8.4, sterlin yüzde 7.8, dolar ise yüzde 6.3 kazandırdı.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, hisselerindeki yüzde 69.8'lik artışla geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, söz konusu dönemde yüzde 29.8 değer kazandı. Nisan ayında Borsa İstanbul'da işlem gören 4 spor şirketi de yatırımcısını sevindirdi.

Analistler, spor hisselerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olumlu haberlerden pozitif etkilendiğini ifade etti.

Söz konusu dönemde Trabzonspor, hisselerindeki yüzde 69.8'lik artışla nisan ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Trabzonspor'u, yüzde 17.5 ile Fenerbahçe Futbol A.Ş., yüzde 16.2 ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ve yüzde 9.7 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ takip etti.

4 ayın kazandıranı da Trabzonspor

Spor şirketlerinin bu yılın ocak-nisan dönemindeki performanslarına bakıldığında da Trabzonspor, en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Söz konusu dönemde Trabzonspor, yatırımcısına yüzde 146.5, Galatasaray da yüzde 27 kazandırdı.

4 aylık dönemde Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 28.9, Beşiktaş'ın hisseleri ise yüzde 12.7 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi ise Galatasaray oldu.

Nisan ayını 1 milyar 393 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle tamamlayan Galatasaray'ı, 1 milyar 252 milyon 870 bin 344 lira ile Trabzonspor, 1 milyar 18 milyon 504 bin 199 lira ile Fenerbahçe ve 513 milyon 600 bin lira ile Beşiktaş izledi.

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