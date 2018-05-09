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Trafikte farkındalık yaratmak amacıyla Lefke’de yürüyüş düzenlendi

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Trafikte farkındalık yaratmak amacıyla Lefke’de yürüyüş düzenlendi
Trafikte farkındalık yaratmak amacıyla Lefke’de yürüyüş düzenlendi

Trafik Haftası etkinlikleri sürüyor.Hafta dolayısıyla trafik kazalarına bir kez daha dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Lefke’de ‘Trafikte Beni Fark Et’ sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen yürüyüşe, Lefke İstiklal İlkokulu ile Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencileri katıldı.

Yürüyüş, Lefke İstiklal İlkokulu Önünden başladı.Yürüyüş, Bando eşliğinde ve çalınan düdüklerle Lefke Çarşısı boyunca devam etti.Trafik Kazalarını Önleme Derneği Trafik Eğitmeni Nesil Garanti Özün, Lefke Belediyesi Önü’ndekısa bir konuşma yaptı. Özün, amaçlarının trafik konusunda duyarlılığı artırmak olduğunu belirtti.
Lefke İstiklal İlkokulu Müdürü İpek Çorba da etkinliğin çok anlamlı olduğuna işaret etti. Çorba, trafik konusunun çok önemli olduğunu ve trafik kazalarının önlemenin temelinde eğitim olduğunu vurguladı.Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Esma İneci de trafik kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi. İneci, çocukların her zaman birer uyarıcı olduğunu söyledi.

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