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Trendyol 2 milyar dolarlık yatırım turunda

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Trendyol, aralarında Softbank ve Global Atlantic'in de olduğu yatırımcılardan 2 milyar dolar yatırım almak için görüşmeler yürütüyor.
Trendyol 2 milyar dolarlık yatırım turunda

Çinli e-ticaret platformu Alibaba'nın ortak olduğu Trendyol, aralarında Softbank ve Global Atlantic'in de olduğu yatırımcılardan 2
milyar dolar yatırım almak için görüşmeler yürütüyor.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre görüşmeler halen devam ederken bir kaynak "2 milyar
dolarlık yatırım görüşmelerinde Softbank ve Global Atlantic'in yanında diğer küresel yatırımcılar da bulunuyor" dedi.

 

Diğer kaynak bu yıl 10 milyar dolarlık brüt ürün değerine (GMV),yani e-ticaret platformu üzerinden satılan ürün değerine ulaşması beklenen şirkete Citi'nin danışmanlık verdiğini söylerken yatırım görüşmelerinin bu ay içinde tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Trendyol, SoftBank, General Atlantic ve Citi konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Reuters'ın haberine göre ilk kaynak "Sermaye artışının Haziran'da tamamlanması bekleniyor ve şirketin 2023 yılında gerçekleştirmeyi planladığı halka arz öncesinde hissedar tabanının genişletilmesi hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Trendyol'a 2018 yılında ortak olan Çinli Alibaba bu yıl Trendyol'un sermaye artırımına 350 milyon dolar ile katılarak şirketteki payını artırmıştı.

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