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Triatlonda Türkiye-KKTC işbirliği

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Türkiye Triatlon Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Triatlon Federasyonu işbirliği yaptı.
Triatlonda Türkiye-KKTC işbirliği

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, işbirliği kapsamında federasyon yetkililerinin KKTC Triatlon Federasyonunun hakemlerine triatlon eğitimi verdiği belirtildi.

KKTC Triatlon Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı'nın davetlisi olarak bu ülkeye giden Türkiye Triatlon Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Bayezid Bozacıoğlu ve MHK Üyesi Hüseyin Tan tarafından eğitimlerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

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