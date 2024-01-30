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Trodos’ta yıldız gözlemevi

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Güney Kıbrıs’ta, Trodos yakınlarındaki Prodromos köyünde geçen mart ayında açılan SPICA isimli gözlemevinin, araştırma ve astrofotoğrafçılık amacıyla kullanıldığı belirtildi.
Trodos’ta yıldız gözlemevi

Güney Kıbrıs’ta, Trodos yakınlarındaki Prodromos köyünde geçen mart ayında açılan SPICA isimli gözlemevinin, araştırma ve astrofotoğrafçılık amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, robotik tavan ve robotik teleskoplara sahip olan gözlemevinin, dünyanın herhangi bir yerinden uzaktan kayıt ve uzaktan kontrol imkânı sunduğunu  yazdı.

Gazete, gözlemevinin kendi meteoroloji istasyonuna sahip olduğunu da ekledi.

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