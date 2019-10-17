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Trump'tan yeni tweet: Bu anlaşma 3 gün önce yapılamazdı. Bunu yapabilmemiz için “sert” bir aşk gerekliydi

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Trump'tan yeni tweet: Bu anlaşma 3 gün önce yapılamazdı. Bunu yapabilmemiz için “sert” bir aşk gerekliydi
Trump'tan yeni tweet: Bu anlaşma 3 gün önce yapılamazdı. Bunu yapabilmemiz için “sert” bir aşk gerekliydi

Trump, Yardımcısı Pence'in Ankara'da Erdoğan'la görüşmesi hakkında tweet attı: Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca hayat kurtarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'den şahane haberle. Pence ile Pompeo kısa süre içinde basın toplantısı düzenleyecek. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca hayat kurtarıldı" diye tweetledi.

'ANLAŞMAYI YAPABİLMEMİZ İÇİN 'SERT' BİR AŞK GEREKLİYDİ'

ABD heyetinin Türkiye'deki temasları hakkında açıklamalarına devam eden Trump ''Bu anlaşma 3 gün önce yapılamazdı. Bunu yapabilmemiz için “sert” bir aşk gerekliydi. Herkes için harika oldu. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bugün medeniyet için harika bir gün. Gerekli ama gelenek dışı bir yol izlerken benim yanımda durduğu için ABD ile gurur duyuyorum. İnsanlar bu "Anlaşma"yı yıllardır sağlamaya çalışıyordu. Milyonlarca hayat kurtarılacak. Herkese tebrikler'' ifadelerini kullandı.

​Trump'ın Erdoğan'a yazdığı ve dün basına sızdırılan mektupta kullandığı 'sert' kelimesini kullanması dikkat çekti.

TRUMP: ERDOĞAN, 'SERT' BİR ADAM

Trump, Teksas eyaletini ziyaretinde gazetecilere ABD ve Türkiye arasında Suriye konusunda bugün varılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ABD heyetindeki yetkililere teşekkür eden Başkan Trump, Erdoğan'ın 'sıkı  ve sert bir adam' olduğunu ve 'doğru olanı' yaptığını söyledi. Anlaşma nedeniyle yaptırımlara gerek kalmadığını kaydeden Trump, Erdoğan'ın gelecek ay Washington'a gideceğini de vurguladı.

BEYAZ SARAY: ERDOĞAN'A WASHINGTON ZİYARETİ PENCE'İN ANKARA ZİYARETİNE BAĞLI, İPTAL EDİLEBİLİR

Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney yaptığı açıklamada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ankara ziyaretine bağlı olarak Trump'ın Erdoğan'a Washington davetini iptal edebileceğini belirterek, "Hala plan dahilinde, 'bekle-gör' durumu geçerli. Önümüzdeki birkaç güne bağlı" ifadelerini kullandı.

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