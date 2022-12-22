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Tuğlu: Yudi Dağı’na ulaşım sorununu çözeceğiz

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UBP’nin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, efsanelere konu olan Yudi Dağı’nın turizm potansiyeline dikkat çekerek, “Yudi Dağı ve sahilini ekolojik yapısına zarar vermeden daha kolay ulaşılabilir hale getireceğiz” dedi.
Tuğlu: Yudi Dağı’na ulaşım sorununu çözeceğiz

Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bölgesel kalkınma hedefi ile hazırlanan projelerinden bahsetti.

Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesinin bir turizm bölgesi olması gerektiğini söyleyen Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bu konuda bölgenin hak ettiği ilgiyi görmediğini söyledi.
Bölgenin doğal güzellikleriyle birlikte büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Fatma Çimen Tuğlu, “Bu potansiyeli harekete geçirip, bölgenin turizmden hak ettiği geliri kazanmasını sağlayacağız” dedi.

Efsanelere konu olan ve ülkenin en güzel manzarasına sahip Yudi Dağı ve sahilini ekolojik yapısına zarar vermeden daha kolay ulaşılabilir hale getireceklerini vurgulayan Dr. Tuğlu, böylelikle hem yerli halkın hem de turistlerin görmeden ayrılmayacağı bir nokta olacağını kaydetti.

Yudi dağı için Yedikonuk’a gelen insanların bu köyün güzelliklerini de görüp köyde zaman geçirebileceği alanlar yaratarak bölge insanının para kazanmasını da sağlayacaklarını anlatan Dr. Tuğlu, “Projelerimiz hazırdır. Halkımızın takdiri ile 26 Aralık sabahı bu projeleri hayata geçirmek için çalışmaya başlayacağız” dedi.

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