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TÜİK: Ekim ayında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı dolar, altın ve euro oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının Ekim ayındaki reel getiri oranlarını açıkladı.
TÜİK: Ekim ayında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı dolar, altın ve euro oldu

TÜFE ile indirgendiğinde en yüksek reel getiri yüzde 4,71 ile dolar, yüzde 4,37 ile külçe altın ve yüzde 3,18 ile euroda oldu.

Mevduat faizi yüzde 1,18, BIST 100 endeksi yüzde 1,73, devlet iç borçlanma senetleri ise yüzde 3,12 oranında yatırımcılarına zarar ettirdi.

TÜFE ile indirgenmiş üç aylık reel getirisi pozitif olan tek yatırım aracı da dolar oldu.

Altı aylık süreçte külçe altın ve dolar, yıllık değerlendirmede ise yalnızca BIST 100 reel getiri sağlayabildi.

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