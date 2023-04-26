Turizm Konusu Gazimağusa Belediyesinde Masaya Yatırıldı

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Suriçi Derneği(MASDER)’in kentteki turizmin geliştirilmesine yönelik başlattığı işbirliği çerçevesinde dün akşam Gazimağusa Belediyesinin ev sahipliğinde geniş katılımlı bir toplantı yapılarak turizm konusu masaya yatırıldı. Toplantıya Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Asbaşkan Hüseyin Manik ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “bir Mağusalı olarak sizler kadar benim de gailemdir Mağusa” diyerek konuşmasına başlayarak Başkan Uluçay ile seçildiği ilk gün irtibata geçerek neler yapılabileceğini konuştuklarını, toplantıya katılan herkesin ayrı ayrı Mağusa ile ilgili ciddi katkısı olduğunu, Serdar Atai, Okan Dağlı ve tüm sivil toplum örgütleri ile sürekli görüştüğünü söyledi. Ataoğlu, kış turizmi adı altına ülkeye getirdikleri turistlerin esnafla iç içe olması için belediye başkanıyla ile de istişare ederek, Akkule’den turistlerin otobüslerden indirilip Petek Pastanesi noktasında otobüse bindirilmesi uygulaması başlattıklarını, turistlerin Suriçi’nde her tarafı gezme imkanı yakalamasının amaçlandığını ifade etti. Ayrıca tarihi yerlerin temizlenmesi, gelen şikayetlerin çözülmesi konusunda belediye ve eski eserler dairesinin protokol imzalamasının söz konusu olduğunu ifade ederek, birkaç kez ihaleye çıkılmasına rağmen gerçekleşmeyen Mağusa yat limanı projesini yapma konusunda çok istekli olduğunu ifade etti. Yat limanının ihale sürecini başlatmak için çok ciddi çaba sarf ettiklerini, engeller de olduğunu, ihaleye katılan 2 firmanın da teklif vererek Mağusa’ya yat limanı kazandırmak istediklerini, 3. ihalede teklif verilmezse elden teklifle illa ki yat limanının yapılması gerektiğini belirtti. Ataoğlu, yat limanıyla birlikte otel ve eğlence yerlerinin olacağı bir ortam yaratılacağını, hatırı sayılır sayıda yatın gelmesiyle canlanacak turizm sektörünün istihdama ve gelecek misafirlerin alışveriş yaparak ekonomiye de katkı yapacağını söyledi. Özellikle Suriçi’nin canlanmasıyla ilgili yok olmaya yüz tutmuş binaların restorasyonu için hibe programı yaptıklarını, gelecek olan turistlerin kullanacakları yerler olduğunu, yat limanının ve yatlarla gelecek turistlerin bu açıdan önemli olduğunu belirtti. Bafra bölgesindeki alternatif turizm modeli olarak Bafra’ya giden turistlerin dışarıya çıkmaları için Başkan Uluçay ile planladıkları proje için ihale düzenlediklerini, Bafra’dan turistlerin deniz yoluyla hızlı ulaşım ile haftada bir kez akşamları Mağusa’ya getirilmesi projesi olduğunu, Suriçi esnafının artık akşamları da açık olabileceğini söyledi. Tarihi yerlere girişlerin devlet kontrolünde özelleştirilmesi düşüncesinde olduklarını, özel firmanın devletin kazandığının 2 katı para kazanacağını ancak tarihi yerlerin bakımının da yapılacağını, bunun devlet eliyle yapılmasını arzu ettiğini ancak talep ettiği bütçeyi alamadığında sıkıntılarla karşılaştıklarını ve eleştirilere maruz kaldıklarını ifade etti. Bakan Ataoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve katılanlara teşekkür etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ise, turizm sezonunun 1 Nisan itibarıyla başladığını, Mağusa Suriçi’nin önemli bir ziyaret noktası olduğunu, Suriçi’nde neler yapılabileceği konusunda daha önce bir araya geldikleri sivil toplum örgütleri ile konuştukları konularda gelinen son noktayı paylaşacağını aktardı. Uluçay, Mağusa’da uzun yıllardır çözülemeyen sorunları çözme şansları olduğunu, Suriçi’ne özel önem verdiklerini, ülkemizde yaşayan yabancıların Suriçi’ndeki çarşıya gitmesi için çalışma yapacaklarını söyledi. Kara giriş kapılarında iyileştirme yapacaklarını, finansmanının da KTTO tarafından karşılanacağını ifade eden Uluçay, sınır kapılarının iyileştirilmesi konusunda hükümet ile ekonomik örgütler platformu arasında geçen yıl haziran ayında bir protokol imzalandığını, en önemli üyelerden birinin ise KTTO olduğunu, Belediye olarak yerinde inceleme yaparak projeyi hazırladıklarını ve KTTO’nın da karar aldığını ve finansmanı karşılayacağını ifade etti. Başkan Uluçay, Surlar içine müze konusu olduğunu, tarihi alanlara giriş ve temizlik konusunda sorun yaşandığını, eski eserler ile belediye arasında bir protokol imzalayacaklarını, temizliği belediye ile eski eserlerin birlikte yürüteceğini, tamirat konusunda belediyenin inisiyatif alıp eski eserlere gereken tamiratları yapacağının bilgisini verdi.

Masder Başkanı Serdar Atai, toplantının başında yaptığı konuşmada, toplantıya ev sahipliği yapan Başkan Dr. Süleyman Uluçay ve toplantıya katılan Fikri Ataoğlu’na teşekkür ederek, Mağusa ve Suriçi’ndeki turizm sorunlarına çözüm bulmak konusunda daha önce Belediye ile bir çalışma başlatarak bir araya geldiklerini ifade etti. Atai, 2. toplantıya Bakan Ataoğlu’nun da katılmasının Suriçi’yle ilgili ileride atılacak adımlar ve kısa vadede atılacak adımlarda, sivil toplum Belediye Bakanlık arasında sivil diyaloğun geliştirilmesinde resmi bacak ve yerel yönetim bacağının etkin bir şekilde çalıştırılmasına imkan sağlayacağını belirtti. Bu birliktelik ve iş birliğinin önümüzdeki dönemde Mağusa Suriçi’nin gelişime ve prezantabl Mağusa markası yaratmada önemli fayda sağlayacağına inandığını ifade ederek, sivil toplum örgütü temsilcilerine toplantıya katılıp görüşlerini paylaşacağı için teşekkür etti.