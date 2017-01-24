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Türk askeri de konuşuldu...

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Türk askeri de konuşuldu...
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'ta tüm tarafları, müzakerelerde kazanılan ivmeyi korumaya ve "birleşmiş Kıbrıs" konusundaki tarihi anlaşma fırsatını yakalamaya çağırdı.

BMGK üyeleri, son aylardaki Kıbrıs müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeden ve Cenevre'deki görüşmede "Güvenlik ve Garantiler" konusunun ilk defa ele alınmasından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP ) Misyon Şefi Elizabeth Spehar, BMGK'nın kapalı oturumunda üye ülke temsilcilerine müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

BMGK'nın ocak ayı Dönem Başkanı İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog'un başkanlığındaki oturumda, Konsey üyelerinin Kıbrıs'taki son gelişmelerden memnuniyet duyduğu ve Kıbrıs'taki tarihi fırsatın değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Skoog, oturumun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, BMGK üyelerinin son gelişmelerden, "Güvenlik ve Garantiler" başlığının ilk defa Cenevre'deki müzakerelerde ele alınmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Konsey üyelerin, tüm taraflara müzakerelerde katedilen ilerlemeyi ve fırsatı değerlendirme çağrısı yaptığını belirten Skoog, BMGK'nın Kıbrıs'taki her iki liderin kararlı ve cesur liderliğini övgüyle karşıladığını söyledi. Büyükelçi Skoog ayrıca BM'nin sürece kritik desteğini sürdüreceğini, Eide ve Spehar'ın müzakerelerdeki aktif rolünü kolaylaştıracaklarını kaydetti.

BMGK üyelerinin, UNFICYP görev süresinin uzatılması dâhil olmak üzere, iki tarafa da "yerleşim anlaşması"na varılması konusunda destek sözünü yinelediklerini ifade eden Skoog, taraflara "Birleşmiş Kıbrıs" konusundaki tarihi anlaşmayı teminat altına almaları çağrısı yaptı.

"KİLİT SORUNLARI ÇÖZMEK ZOR"

15 üye ülkenin temsilcilerine verdiği kapalı brifingin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eide de Kıbrıs barış görüşmelerindeki ivmenin devam ettiğini, öte yandan kilit sorunların çözümünün zor olduğunu söyledi.

Eide, kilit sorunların "yerleşim ve güvenlik garantileri" olduğuna işaret ederek "Bir toplum Türk askerinin varlığını çözümün parçası olarak görürken, diğeri sorunun bir parçası olarak görüyor." diye konuştu.

Espen Barth Eide, müzakereler için zaman dilimi belirlenmediğini dile getirerek Kıbrıs'ta tarafların dışındaki oyuncuların da müzakerelerde ivme kazanıldığı konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.

Çözüm açısından zamanlamanın çok uygun olduğunu, çabaların sonuçsuz kalması halinde bir daha böyle bir fırsatın ne zaman yakalanacağını kimsenin bilmediğini belirten Eide, "Çok büyük olmayan bir fırsat penceresi var. Kolay mı? Hayır" ifadesini kullandı.

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