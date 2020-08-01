  • BIST 1.127
  • Altın 442,761
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADünya Genelinde Vaka Sayısı 17 Milyonu Aştı

Türk bilim insanları nikotinin bağışıklık sistemini 'saldırganlaştırdığını' kanıtladı

» »
İzmir'deki üniversitelerde görevli bir grup bilim insanı, nikotin kullanımının bağışıklık sisteminin "kafasını karıştırdığını" ve "saldırganlaştırdığını" kanıtladı.
Türk bilim insanları nikotinin bağışıklık sistemini 'saldırganlaştırdığını' kanıtladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın başkanlığındaki ekip, nikotinin sindirim kanalına özellikle de mideye etkilerini "mekanizma" açısından inceledi.

Deney hayvanlarıyla yapılan araştırmada bağışıklık sistemini oluşturan antienflamatuvar (iltihapla savaşan) ve proenflamatuvar (iltihap yapıcı) dengesi araştırıldı.

Çalışma sonucunda nikotine maruz kalan deney hayvanlarında mide ve diğer sindirim organlarında bağışıklık sisteminin "kafasının karıştığı", nikotin verilen sıçanların kanser, diyabet, kalp, tansiyon gibi birçok kronik hastalıklara açık hale geldiği ortaya çıktı.

Nikotin kullanımıyla proenflamatuvarın baskın hale geldiğini tespit eden araştırmacılar, sürekli savaş halinde olan bağışıklık sisteminin agresifleştiğini ve kendi vücut hücrelerine saldırabildiğini belirledi.

Türk bilim insanlarının, nikotin ile mide ve diğer sindirim organları arasındaki mekanizmaya yönelik incelemesi, tıp literatürünün saygın dergilerinden Toxin Reviews'te yayınlanarak dünyaya duyuruldu.

"NİKOTİNİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ BİLİYORDUK AMA MEKANİZMASINI BİLMİYORDUK"

Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, AA muhabirine nikotinin insan sağlığına zararlarını ortaya koyan çok sayıda bilimsel çalışma yapıldığını, ancak özellikle sindirim sürecindeki işleyiş sürecine ilişkin çalışma sayısının yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

"Nikotinin olumsuz etkilerini biliyorduk ama mekanizmasını bilmiyorduk" diye konuşan Harzadın, çalışmasını şöyle özetledi:

"Nikotinin sindirim kanalına özellikle mideye etkileriyle ilgili kronik bir çalışmada 2 ay boyunca deney hayvanlarımıza nikotin verdik. Bu sürecin sonunda midedeki bağışıklık durumuna baktık. Bununla ilgili biyokimyasal yöntemler araştırdık ve histopatolojik incelemesini yaptık. Bağışıklık sistemimizin dengesi vücudumuzun sağlığı için çok önemli. Dışarıdan gelecek mikroplarla savaş, günlük işler ve hücre yenilenmesinin sürmesi gerekiyor. Eğer bağışıklık sisteminin kafası karışırsa bu işler doğru dürüst yapılamaz. Vücudumuz dışarıdan gelecek birtakım etkilere karşı savunmasız hale gelir."

Harzadın, bağışıklık sisteminin yüzde 70'i yani temelinin sindirim kanalındaki hücreler tarafından sağlandığına işaret ederek, "Eğer biz sindirim kanalımızın sağlığını temin edersek sorun olmuyor ama denge bozulursa hastalıkların da ortaya çıkması kaçınılmaz hale geliyor." dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VÜCUDUN SAVUNMA ASKERLERİ

Harzadın, bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmaların kanser, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp, beyin hastalıkları gibi birçok rahatsızlığın temelinde "enflamasyon"un (yangı) yattığını ortaya çıkardığını, enflamasyonun da "bağışıklık sisteminin kafasının karışması" sonucu meydana geldiğini anlattı.

Bağışıklık sistemini vücudun "savunma askerleri" olarak tanımlayan Harzadın, şöyle konuştu:

"Bağışıklık sistemimizin bir dengesi var. Saldıran ve saldırıya karşı çıkan grup olarak anlatabiliriz. Proenflamatuvar saldıranlar, antienflamatuvarlar da bu saldırıya karşı çıkanlar. Antienflamatuvarlar bize saldıranlara karşı çıkmanın yanı sıra kendi vücudumuzun kendine yaptığı saldırıyı da kapsıyor. Yani denge çok önemli. Bu denge saldırı yönünde bozulursa vücudumuz sürekli savunma, savaş halinde olur. Kafası karışmış sinirli bir bağışıklık sistemi her şeye saldırır. Kendi vücut hücrelerini tanımayıp kendi hücrelerine de saldırabilir. Nikotin de bu dengeyi daha çok saldırılar yönünde bozuyor. Daha sinirli, saldırgan bir bağışıklık sistemi ortaya çıkıyor."

SİNDİRİM SİSTEMİ ARAŞTIRMALARI İÇİN YOL GÖSTERİCİ

Harzadın, çalışmalarının saygın bir uluslararası dergide yayımlanmasının gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Bu çalışma bilim insanları için yol gösterici olabilir. Özellikle sindirim kanalı ile ilgili çalışanlara faydalı olabilir. Bence asıl etkisi de hala sigara içenler üzerinde olacaktır. Zararlı etkilerine rağmen hala sigara içenlere doğru bu mesajı ulaştırmak isteriz; bağışıklık sistemimizin dengesini korumak için nikotinden, sigaradan uzak durmamız gerekiyor." dedi.

Tıp camiasına açıklanan makalede Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın ile DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Mehmet Ateş, Dr. Öğretim Görevlisi Servet Kızıldağ, DEÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ferda Hoşgörler, Güven Güvendi, Talha Başar Koç, Sevim Kandiş ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümünden Doç. Dr. Asuman Argon'un imzası var.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk bilim insanları nikotinin bağışıklık sistemini 'saldırganlaştırdığını' kanıtladı01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:41
  • Pilli: "Toplam 1212 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı; 6 kişi taburcu edildi"01 Ağustos 2020 Cumartesi 08:37
  • Başbakan Tatar ve Sağlık Bakanı Pilli Bayram ziyareti yaptı31 Temmuz 2020 Cuma 18:28
  • Apandist neden patlar?30 Temmuz 2020 Perşembe 23:25
  • Diyaliz hastalarına uyarı: 2 diyaliz arasında 4 kilodan fazla sıvı tüketmeyin30 Temmuz 2020 Perşembe 21:24
  • Acil kan aranıyor!30 Temmuz 2020 Perşembe 16:19
  • Afrika'da Covid-19 vaka sayısı 890 bini aştı30 Temmuz 2020 Perşembe 15:00
  • Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Brezilya'da 1595, Meksika'da 485, Hindistan'da 775 Kişi Öldü30 Temmuz 2020 Perşembe 14:00
  • Brezilya Kovid-19 Salgını Nedeniyle Kapattığı Sınırları Kısmen Açtı30 Temmuz 2020 Perşembe 13:40
  • Çin'de 105, Güney Kore'de 18 Yeni Kovid-19 Vakası Görüldü30 Temmuz 2020 Perşembe 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti