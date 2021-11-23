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Türk Lirası'nın kara günü

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Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı yüzde 7'yi aşarken, 12.484'le tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL de, yüzde 7,35 yükselişle 13.77'nin üzerine tırmandı.
Türk Lirası'nın kara günü

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı yüzde 7'yi aşarken, 12.484'le tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL de, yüzde 7,35 yükselişle 13.77'nin üzerine tırmandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir" sözleri ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Türkiye faiz kamburundan kurtulmalıdır, bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur" açıklamalarının ardından, Türk Lirası gelişen ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. 

Dün akşam zirveyi gören ABD Doları, 12.48'le, Türk Lirası karşısında, tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.  

Türk Lirası salı günü yüzde 3 değer kaybıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi olmuştu.

Euro da, 13.77 ile, Türk Lirası karşısında tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "Kur ve faiz oyununu görüyoruz. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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