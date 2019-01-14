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"Türkiye, 1974 kayıpları için Türk ordusu arşivlerine erişim konusunda kolaylık sağlamalı"

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Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda kayıplar konusunda açıklamada bulundukları belirtildi.
"Türkiye, 1974 kayıpları için Türk ordusu arşivlerine erişim konusunda kolaylık sağlamalı"

Haravgi gazetesine göre, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, hükümetin, dikkatini tüm kayıpların akıbetinin sonuç verici şekilde araştırılması mücadelesine verdiğini ifade etti. 

“Karmi” (Karaman) bölgesi kayıpları ve ölüleri için yaptırılan anıtın açılışında konuşan Angelidis, bilgilere ulaşılması ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çabalarının desteklenmesi için baskıların Türkiye’ye yönelmesi zamanının geldiğini de savundu.

Angelidis açıklamasında ayrıca “işgal ve istilanın 44 yıldır empoze ettiği statükonun, sonlandırılmasının, müzakere edilemez hedef” olduğunu söyledi. 

Angelidis, Kıbrıs sorununun çözümünün, sadece barışçıl süreçlerle, verimli bir diyalogla sağlanabileceğinden de söz etti.

FOTİU 

Haravgi gazetesi aynı haberinin içerisinde Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun açıklamalarına da yer verdi. 

Habere göre Fotiu, Türkiye’nin, son kaybın akıbetinin belirlenmesine kadar sahip olduğu büyük sorumluluğunu ve yükümlülüğünü üstlenmesi gerektiğini savundu.

1974 yılında ölen Theoharis Theoharus’un cenaze töreninde konuşan Fotiu, başka bir gecikme olmaksızın aynı zamanda, kısıtlama olmadan askeri bölgelerde kazılara ve araştırmalara olanak tanınması, Türk ordusunun arşivlerine ulaşılması gerektiğini belirtti. 

Fotiu, Türkiye’nin, “ölülerin başka yerlere taşınmasına ilişkin verileri de vermesi gerektiğini” savundu.

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