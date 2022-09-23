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Türkiye, Avrupa Konseyinin Loizidou kararını olumlu karşıladı

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Türkiye, Avrupa Konseyinin Loizidou kararını olumlu karşıladı
Türkiye, Avrupa Konseyinin Loizidou kararını olumlu karşıladı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) KKTC'de kalan mülklerine dönmek isteyen Kıbrıslı Rumlarca açılan Loizidou Davası'na ilişkin kararına yönelik incelemeyi kapatmasının olumlu olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Konseyi Delegeler Komitesinin, 20-22 Eylül 2022'de düzenlenen insan hakları konulu 1443'üncü toplantısında AİHM'in Loizidou kararına ilişkin incelemeyi çok geç de olsa kapatmış olması olumludur." ifadesi kullanıldı.

Bu adımla KKTC'de AİHM kararları doğrultusunda kurulan Taşınmaz Mal Komisyonunun (TMK) etkin bir iç hukuk yolu olduğunun bir kere daha teyit edildiği kaydedilen açıklamada, "Esasen, TMK’nın etkinliği AİHM’in 2010 yılında aldığı Demopoulos kararı ile hüküm altına alınmış, söz konusu yerleşik içtihat müteakip AİHM kararlarında da teyit edilmişti. Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumun gözü önünde 10 yıllardır insanlık dışı izolasyonlara maruz bırakılmasına rağmen, KKTC’nin, AİHM’in ilgili kararlarını uygulamak için gösterdiği çabaları takdirle karşılıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada söz konusu çabaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin korunmasına da önemli katkıda bulunduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Öte yandan, aynı toplantıda AİHM’in 4. Rum başvurusunda aldığı kararın ilgili başlığının incelemesinin ise kapatılmamış olması büyük bir çelişkidir. Bu durum, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin siyasi emeller doğrultusunda erozyona uğratılabildiğini bir kez daha göstermiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin korunması için üzerine düşenleri yapan KKTC’nin uluslararası toplumda hak ettiği konuma ulaşması için Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını hatırlatırız."

 

 

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