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Türkiye bazı ABD ürünlerine ek vergi getirdi

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ABD menşeili bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarını artıran Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye bazı ABD ürünlerine ek vergi getirdi

Pirinç, sert kabuklu meyveleri, alkollü içkiler, tütün ürünleri, taş kömürü, binek otomobil ek vergi uygulanan ürünler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ek vergilerle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı ve kararın ABD yönetiminin Türk ekonomisine saldırılarına karşı alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı gün içinde yaptığı açıklamada ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacaklarını söylemişti.

Erdoğan, şunları söylemişti: "Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemize Venüs, Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı ne yapacağımızı anlasınlar. Olmayanı da üreteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp, biz dışarıya servis edeceğiz."

Erdoğan'ın bu açıklaması, Türkiye ile ABD arasında son olarak Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasıyla derinleşen krizde yeni bir aşama olarak yorumlanıyor.

Türkiye-ABD ilişkilerinde, özellikle Ankara'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sorumlusu olarak gördüğü Fethullah Gülen'in iadesi talebine olumlu yanıt verilmemesiyle artan bir gerilim söz konusu.

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