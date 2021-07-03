  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,2650
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Türkiye rekoru dahil 3 rekor kırıp şampiyon oldu!

» »
Temsilcimiz Taygun Artan Özcihan, Türkiye U18 Şampiyonası’nda 200 metrede de Türkiye şampiyonu oldu, KKTC Yıldızlar ve Gençler rekorları ile birlikte Türkiye rekoru da kırdı
Türkiye rekoru dahil 3 rekor kırıp şampiyon oldu!

Temsilcimiz Taygun Artan Özcihan, Türkiye U18 Şampiyonası’nda 200 metrede de Türkiye şampiyonu oldu, KKTC Yıldızlar ve Gençler rekorları ile birlikte Türkiye rekoru da kırdı

 

Taygun’dan rekor yağmuru ve şampiyonluk

 

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan, Türkiye U18 Şampiyonası’nda sergilediği mükemmel performanslarına yenilerini ekledi. Genç atlet Cuma günü 100 metre şampiyonluğu ve rekorların ardından organizasyonun ikinci gününde 200 metrede üç rekora birden imza attı, Türkiye şampiyonu oldu.

 

Serisinde üç rekor birden

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Kütahya’da düzenlenen Türkiye U18 Şampiyonası’nın ikinci gününden temsilcimiz bu kez 200 metrede piste çıktı. 200 metrede üçüncü seride yer alan Taygun, elde ettiği 21.58’lik derecesi ile serisini ilk sırada tamamladı. Bu derecenin aynı zamanda farklı anlamları da vardı. Zira, Taygun Yıldızlar ve Gençler KKTC rekorlarının yanı sıra 21.66 olan Türkiye U18 rekorunu da kırarak finale yükselme başarısı gösteri.

 

100 metreden sonra 200 metrede de Türkiye şampiyonluğu

Temsilcimiz günün akşam senasında yağmur altında gerçekleşen final yarışında da formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.

Taygun gündüz olduğu gibi finalde de 21.58’lik derece elde ederek 200 metre finalini de kazandı. Cuma günü 10.67 ile elde ettiği 100 metre Türkiye şampiyonluğuna bir yenisini daha ekleyen Taygun, gündüz sersisindeki gibi finalde de aynı dereceyi koşarken, +2.2 rüzgar olduğu için bu derece rekor egalesi olarak sayılmadı.

Genç atlet bu sonuçla antrenörü Celal Keleş ile birlikte 100 ve 200 metrelerde Türkiye U18 şampiyonlukları ve dört rekora imza atmış oldu.

Cuma günü elde edilen 100 metre Türkiye şampiyonluğunun madalya seremonisi ise yağmur nedeniyle yapılmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTSYD Olağan Genel Kurulu 3 Temmuz’da yapılacak18 Haziran 2021 Cuma 20:10
  • Olguner ITTF Resmi Sayfasında17 Haziran 2021 Perşembe 21:48
  • KKTC Cimnastik Federasyonu St. Hilarion Kalesi’nde Parkur Müsabakası Düzenliyor17 Haziran 2021 Perşembe 21:27
  • Tenis Liginde 5. Hafta ile devam ediyor17 Haziran 2021 Perşembe 19:18
  • Tur 21Haziran 2021 de ilk turnuva ile KKTF kortlarında başlıyor17 Haziran 2021 Perşembe 19:16
  • Kempo 1.Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonası Yapıldı14 Haziran 2021 Pazartesi 16:47
  • Tenis ligi 4. Hafta sonuçları…12 Haziran 2021 Cumartesi 15:21
  • Küçükler Yarışacak11 Haziran 2021 Cuma 23:10
  • Aren Emin Adımlarla…10 Haziran 2021 Perşembe 12:57
  • YDÜ, Futsal Ligi’nde de birinci!09 Haziran 2021 Çarşamba 20:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti