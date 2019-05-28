Türkiye’den Gelen 14 Akademisyen Sanatçının 90 Eserinden Oluşan “Türkiye Resim Ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Ekonomi Ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından Açılıyor…

Türkiye’den baskı resim sanatçısı ve akademisyenlerden oluşan 14 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 90 eserden oluşan “Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 30 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Marmara Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Arel Üniversitesi ve Osman Gazi Üniversitesi’nden sanatçı-akademisyenlerden oluşan 14 sanatçının yağlıboya, akrilik, baskı resimler, metal gravür, serigrafi, monotip yüksek baskı teknikleri kullanılarak hazırladığı eserler sergilenecek.

15 Haziran 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak olan sergide, Ahmet Doksanoğlu, Ayşegül Kaplan, Burcu Günay, Buse Kızılırmak, Cem Kara, Deniz Dalman, Doğan Akbulut, Düriye Kozlu, Ecehan Toprak, Elçin Ünal, Müjde Ayan, Özkan Işık, Süleyman Özderin ve Yıldız Doyran’nın eserleri yer alacak.

Uluslararası Bir Sanat Oluşumu Ortaya Çıktı…

Sanatçı rezidansı program koordinatörü ve sergi küratörü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, Türkiye’den akademisyen sanatçıların 10 gün boyunca Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi resim ve baskı resim atölyelerinde çalıştay yaparak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için eserler ürettiklerini söyledi.

Yakın Doğu Baskı Resim Sanatçı Rezidansı ile ilgili bilgiler de aktaran Doç Dr. Ergün, uygulamanın çalışma disiplinlerinin tüm geleneksel baskı yöntemleri olan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin baskı resim atölyelerinde gerçekleştirilen uluslararası bir sanat oluşumu olduğunu söyledi. Programın temel amacının çağdaş sanat alanında özellikleTürk dünyasındaki baskı resim sanatçılarına ev sahipliği yaparak katılımcı sanatçıların gerçekleştirdiği özgün eserleri, 2020 yılında tamamlanacak 20.000 m2 kapalı alanı olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonunda yer almasını sağlamak olduğunu belirtti.

Sanatçı Rezidansının bugüne kadar 60’dan fazla baskı resim sanatçısını misafir etiğini de dile getiren Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Sanatçılara araştırma ve üretim olanakları sağlamanın yanı sıra, geziler, seminerler, atölye söyleşileri de düzenliyoruz. Ayrıca görsel bir bellek oluşturma amacıyla sanatçıların bakış açısı, çalışma yöntemleri ve genel olarak sanat hakkındaki görüşlerinden oluşan kısa röportajlar atölye ortamında video çekimleri ile belgeleniyor.