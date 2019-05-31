“Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı

Türkiye’den baskı resim sanatçısı ve akademisyenlerden oluşan 14 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 90 eserden oluşan “Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri, sanatseverler ile misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Türkiye Sanatçıları adına Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Doyran ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Üreticilik, Yaratıcılık ve Birarada Olmanın Tüm Dinamiklerinin Bir Sanat Tonlaması Ortaya Çıktı…

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergide yer alan sanatçılarla fiilen ve sanat titreşimi içerisinde olunduğunu ifade ederek, tarz, malzeme ve baskı teknikleri olarak çeşitli bütünleşmenin ortaya çıktığını söyledi.

Sergiyi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin Baskı Resim Atölyelerinde gerçekleştirilen ulus ötesi niteliğine haiz bir şölen olarak gördüğünü dile getiren Prof. Dr. Hassan, “Yoğun bir çalıştayın ardından üstün estetik kavrayışlı eserlerin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yarınlara taşınacağı, sanatseverleri derinden etkileyen, ülkemizin sanat yolcusu gençliğine ivme kazandıracağı şüphesizdir” dedi.

Prof. Dr. Hassan, bireysel üreticilik ve yaratıcılığın yanı sıra bir arada olmanın tüm dinamiklerinin yaşamış olduğu ayrı bir sanat tonlaması olduğunu sözlerine ekledi. Günsel ailesinin sanat tasarımları içerisinde olmasının Kıbrıs Türk halkının kültürel, sosyal, eğitimsel, sağlıksal ve siyasal tanınmasına derinden etkide bulunduğunu söyledi. Eserlerin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer almasının koleksiyon zenginliğine katkıda bulunacağından söz eden Prof. Dr. Ümit Hassan, “ Böylelikle sanatseverler, aydınlar, ülkemiz ziyaretçileri ve halkımız özellikle gençler için önemli bir ivme olacaktır” diye konuştu. Sözlerinin devamında baskı resim üzerine teknik bilgiler aktaran Rektör Prof. Dr. Hasan, sergide yer alan sanatçıların eserlerinde yansıttıkları üzerine de konuştu.

Prof. Dr. Doyran: “ Sanat Çalışmalarına Her Zaman Desteğiz…”

Türkiye Sanatçıları adına konuşan Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Doyran da, herkese hoş geldiniz diyerek, Yakın Doğu Üniversitesinin sanatsal ve bilimsel gelişmelerini saygıyla yakından takip ettiğini belirtti.

Kıskandıran bir sürprizle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin kurulmasının kendilerini yüreklendirerek, heyecanlandırdığını ve sergi davetine koşarak geldiklerini söyleyen Prof. Dr. Doyran, “Üniversitelerarası sanat platformlarda bu ilişkilerin kurulması adına emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yakın Doğu Üniversitesine yeni projesinde yanında olacağımızın mesajını vermek istiyorum. Çok güzel ağırlandık, her şey için teşekkür ediyoruz. Kıbrıs Gazisi bir babanın çocuğu olarak her zaman yardımlara hazırım. Sevgi ve saygılarımla” ifadelerini kullandı.

Bakan Taçoy: “Yakın Doğu Üniversitesi Ülkeler Arası Sosyal ve Kültürel Entegrasyonu Sağlıyor…”

“Lise hayatımdayken tanıdığım ve hayatıma yön veren Suat Günsel, gerçek Hocam” ifadeleriyle sözlerine başlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, Suat Günsel’in gösterdiği ve işaret ettiği yolda gideren bugünlere kadar geldiğini söyledi ve teşekkürlerini sundu.

Suat Hoca’nın hayat felsefesi içerinde yakalayamaya çalıştığı güzelliği nasıl yakaladığını tahminleri ile bulmaya çalıştığını ifade eden Bakan Taçoy, Suat Günsel’in sanat sevgisinin içerisinde hep var olduğunu belirtti. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bir ülkenin tanıtımında ve gelişiminde iz bırakacak bir düşünce olduğunu dile getiren Taçoy, “Sanatçıların ülkemize gelmesi için bir şeyler yapılması üzerine arkadaşlarımla konuşuyorduk. Sanatçıların bu ülkenin bulunduğu kaynaklardan ilham alarak güzellikler oluşsun diyordum. Bunu Suat Hoca gerçekleştirdi” dedi.

Serginin, sabır ve zamanın birleştirilerek ortaya çıkarıldığı bir güzellik olarak niteleyen Bakan Taçoy, düşünceyi ortaya çıkarmak için sabırla yapılan eserlerin detayında verilen bilginin kendisini etkilediğini dile getirerek sanatçıları kutladı.

Ülkelerarası işbirliğinin önemine vurgu yapan Bakan Hasan Taçoy, “İşbirlikleri ilk olarak sosyal ve kültürel entegrasyondan başlıyor. İki ülke arasındaki sosyal ve kültürel anlayış ve bu anlayışın nasıl gelişmesinden başlar. Ardından ticari, gümrük, parasal ve siyasi işbirlikleri geliyor. Sanatsal entegrasyonu Yakın Doğu Üniversitesi sayesinde tüm Türki cumhuriyetleri ülkeleri ve bizim aynı kültürümüzü ülkelerle yakalamak ayrı bir mutluluk. Bu hem ülkemizin tanınmışlığına hem de iş birliklerinin artmasına, kendi sanatçımızın ufkunu açmak o insanların burada yapılanlarını görmesini sağlamak, adımızı duyurmak ve tanıtmak üniversite sayesinde oluyor. Bu güzellikleri yaran Günsel ailesine teşekkür ederim” dedi.

Sergi Kurdelesi Kesildi…

Konuşmaların ardından Ekonomi ve enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından sanatçılara teşekkür plaketi takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi. Yağlıboya, akrilik, baskı resimler, metal gravür, serigrafi, monotip yüksek baskı teknikleri kullanılarak hazırlanan eserlerin sergilendiği, “Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi”, 15 Haziran 2016 tarihine kadar 08.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.