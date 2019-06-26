“Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı

Türkiye’den 13 akademisyen sanatçı ile Yakın Doğu İlkokulu Resim öğretmenlerinden Selçuk Yalovalı’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan “Türkiye Sanatçıları Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına; Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, konuk sanatçılarla misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Türkiye Sanatçıları adına Antalya Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı ve Antalya Film konseyi Yürütme Kurulu üyesi Salih Yön ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Düşsel ve Gerçekçi İzler Taşıyan Çalışmalar İzleyeceğiz…”

Serginin açılış konuşmasını yapan, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sanatın birleştirici gücü ile bir arada olunduğunu belirterek son sekiz ay içerisinde Türkmen, Tatar, Kırgız, Özbek ve diğer Türk Cumhuriyet ve topluluklarından gelen sanatçıların sergiler açtığını söyledi.

Yağlı boya, sulu boya, akrilik ve linol baskı kullanılarak hazırlanan eserlerde manzara, portre, İstanbul temalı resimler, tarihi yerler ve doğal güzelliklerin sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu aktaran Prof. Dr. Şanlıdağ, peyzaj, naturmort, figüratif ve soyut çalışmaların yer aldığını, konu anlatımlarının güçlü, nitelikli kimi zaman düşsel kimi zaman gerçekçi izleri taşıdığını kaydetti. Serginin düzenlenmesinde yer alan sanatçılara Üniversite adına teşekkür eden Prof. Dr. Şanlıdağ, sekiz ayda kampüste 50’den fazla serginin düzenlendiğini 9 serginin de ziyaret açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesiyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi’nde 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını anımsatan Prof. Dr. Şanlıdağ, bunların Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi olduğunu söyledi.

Sözlerinin devamında, Yakın Doğu Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil Üniversite modeli ile akademik çalışmaların, araştırmaların ve Ar-Ge faaliyetlerinin tüm bilimsel çıktıları toplum yararına sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi, dünya üniversiteleri ile yarışan bir Üniversite olarak dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflediğini vurguladı.

Sanatın Sinerjisi ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Sayesinde Bütün Dünya Kuzey Kıbrıs’ı Tanıyacak…

Antalya Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı ve Antalya Film Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Salih Yön de, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne emekleri ve yürekleri ile katkı koyan tüm sanatçılara, bu yapıda kendilerinin de bir tuğla koyma şansı verdiği için Günsel ailesi ile Yakın Doğu Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ederek sözlerine başladı.

Toplumları ve bireyleri aydınlatacak yegane unsurun bilim ve sanat olduğu bilinci ile hareket ettiklerini belirten Yön, Konfüçyüs’ün özlü sözlerinden örnekler verdi. Yön, şunları dile getirdi, “Söylenmesi gereken sözler kastedilen sözler olmaz ise yapılması gerekenler yapılmamış olurlar. Yapılması gerekenler yapılmamış olarak kalır ise ahlak ve sanat geri kalır. Ahlak ve sanat geri kalırsa adalet yolundan sapar. Adalet yolundan sapar ise insanlar toplumda kafa karışıklığı yaşar.”

Sanatın kentlerin ve kentlerde yaşayan insanların uygar bir toplum olma yolunda ilerlemesine katkı koyan ve çağdaş bir toplumun temel ölçütlerinden olduğunu belirten Prof. Dr. Yön, bireylerin sosyal ve kültürel açıdan gelişmelerini sağlayarak sağduyulu, hoşgörülü, bilinçli, duyarlı, kendi ile barışık yaşadığı kentle barışık bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlayan ve o toplumu bir üst seviyeye ulaştıran çağdaşlık ve uygarlık yolundaki en önemli araç olduğunu anlattı.

Sanatın özünde sevgi, hoşgörü ve barışı barındırdığını ifade eden Salih Yön, İstanbul, Ankara, Konya, Antalya ve Kıbrıs’tan sergiye katılan sanatçılar adına, sanatın sinerjisi ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sayesinde bütün dünyanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanınmasına vesile olan Yakın Doğu Üniversitesi ile Günsel Ailesine teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Bakan Taçoy: “Sanat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini Tanıtacak En Büyük Faktör…”

Sanata, bilime ve gelişmeleri takip eden ilgi nedeniyle kendini Yakın Doğu Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da yaptığı konuşmasında, katıldığı sanatsal etkinliklerle verilen hazzı sonuna kadar almaya çalıştığını söyledi.

Günsel ailesinin kendi kurduğu hayallerin birçoğunu gerçekleştirdiğini dile getiren Bakan Taçoy, bunlardan bir tanesinin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi olduğunu belirtti. “Kuzey Kıbrıs sessizlik, sakinlik, denizi, dağı ve natürel ortamıyla ayrı bir kaynak” diyen Taçoy, bu kaynağın bir çalışma yapma ve üretmenin özelliği olduğunu, sanata düşkün olan herkesin de bu özelliği hissetmek istediğini anlattı.

Her şeyin kaynağının yaratmaktan geçtiğinden söz eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sanatın Kuzey Kıbrıs’ı tanıtacak en büyük faktör olduğunu kaydetti. Taçoy, “Yakın Doğu Üniversitesi sayesinde doğru yerden başladık. Hem sanatı ülkemizin ilham kaynaklarını kullanarak ortaya koyabilme faktörünü hem de sanatın getirdiği tanınırlığı ortaya çıkarma özelliğini bir araya getirdik. 2020 yılında kapılarını açacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde 1500 sanatçının eserinin yer alması dünyada görülmüş bir şey olmadığını düşünüyorum. Bunları sağlayan herkese ve yüreğini ortaya koyan tüm sanatçılara teşekkür ediyorum” dedi.

Teşekkür Belgesi Takdim Edilerek Sergi Kurdelesi Kesildi…

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından sergide yer alan sanatçılara teşekkür belgesi takdim edildi. Teşekkür belgeleri takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Yağlı boya, sulu boya, akrilik ve karışık teknikler kullanılarak hazırlanan eserlerden oluşan sergi, 1 Temmuz 2019 tarihine kadar hafta içi, 08.00-16.00 saatleri arasında İletişim Fakültesi Sergi Salonu ziyarete açık olacak.