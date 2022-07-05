Türkiye'de Benzin zammı geri çekildi

Döviz kurları ve uluslararası fiyatlara göre akaryakıtta sert fiyat hareketleri yaşanmaya devam ediyor.
ZAM İPTAL EDİLDİ
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatına bu gece 96 kuruş zam bekleniyordu ancak yurtdışındaki ürün fiyatlarındaki düşüşün yarına olası indirim etkisi göz önüne alınarak bugünkü zam iptal edildi.
İstanbul’da motorin litre fiyatı 26.69, benzinin litresi ise 25.20 liradan satılıyor.
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