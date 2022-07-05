  • BIST 2.371,25
  • Altın 965.745
  • Dolar 16.9605
  • Euro 17.4019
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAHalil Falyalı soruşturması tamamlandı

Türkiye'de Benzin zammı geri çekildi

»
Benzinin litre fiyatına bu gece 96 kuruş zam bekleniyordu ancak yurtdışındaki ürün fiyatlarındaki düşüşün yarına olası indirim etkisi göz önüne alınarak bugünkü zam iptal edildi.
Türkiye'de Benzin zammı geri çekildi

Döviz kurları ve uluslararası fiyatlara göre akaryakıtta sert fiyat hareketleri yaşanmaya devam ediyor.

ZAM İPTAL EDİLDİ

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatına bu gece 96 kuruş zam bekleniyordu ancak yurtdışındaki ürün fiyatlarındaki düşüşün yarına olası indirim etkisi göz önüne alınarak bugünkü zam iptal edildi.

İstanbul’da motorin litre fiyatı 26.69, benzinin litresi ise 25.20 liradan satılıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti05 Temmuz 2022 Salı 08:15
  • MSB: Türk ve Ukrayna askeri heyetleri toplantı yaptı04 Temmuz 2022 Pazartesi 22:08
  • Papa, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta barış çabalarını takdir etti04 Temmuz 2022 Pazartesi 19:55
  • İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye’ye gidiyor04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:00
  • Çavuşoğlu: Belgeye uymazlarsa NATO’ya almayacağız04 Temmuz 2022 Pazartesi 15:39
  • Türkiye'de Enflasyon Rakamları Açıklandı04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:15
  • Pervin Buldan ve Mithat Sancar yeniden HDP Eş Genel Başkanı seçildi03 Temmuz 2022 Pazar 21:51
  • İstanbul Valiliği'nden ormanlara giriş yasağı, KKTC'de ise sadece uyarı!03 Temmuz 2022 Pazar 18:47
  • Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki rolü Yunan basınında03 Temmuz 2022 Pazar 15:40
  • İbrahim Kalın, ABD’li Senatör Graham ile görüştü03 Temmuz 2022 Pazar 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti