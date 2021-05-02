Türkiye'de Koronavirüs | 340 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 340 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 587 yeni 'hasta' olmak üzere, 28 bin 817 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 340 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 587 yeni 'hasta' olmak üzere, 28 bin 817 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 340 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 40 bin 844'e yükseldi.

240 bin 145 testte 25 bin 980 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388'e yükseldi.