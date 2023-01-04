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Türkiye'de Memur ve emekliye zam oranı değişti

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Partisinin grup toplantısında konuşan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekliye verilen zam oranının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıktığını açıkladı. En düşük emekli maaşı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı.
Türkiye'de Memur ve emekliye zam oranı değişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllık enflasyonun bir anda yüzde 84.4’ten yüzde 64.2’ye indirilmesinden 24 saat sonra AKP grup toplantısında kameraların karşısına geçti.

Dün “Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır” diyen ancak memur ve emekliye yüzde 25 zam açıklayan, Erdoğan, oranı 5 puan yükselttiklerini açıkladı:

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 400 TL OLDU

– Asgari ücret rakamını iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı duyurmak istiyorum.

– Dün de 2022 enflasyonunu aldıktan sonra memurlarımızın ve emeklilerimizin maaş artışını yeniden değerlendirdik. Memur maaşlarında yüzde 87’lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42’ye varan zam yapmıştık. Memurlarımızın ve emeklilerimizin oranlarına razı olamadık.

– Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda memur ve emekli maaşlarında yüzde 25’lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkacak formüller bulmaları talimatını vermiştik.

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YILIN İKİNCİ YARISI İÇİN YENİ ARTIŞLAR

– Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30’a çıkaracak imkanlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdelerini veriyoruz.

– En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum.

 

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