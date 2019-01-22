Türkiye'de Saray'a para dayanmıyor

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018’de bütçeden hangi kurumun ne kadar yedek ödenek kullandığını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018’de bütçeden hangi kurumun ne kadar yedek ödenek kullandığını açıkladı. 2018 bütçesi 845.3 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı’na da çoğunluğu “yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden” olmak üzere toplamda yaklaşık 817 milyon lira verildi. Böylece Cumhurbaşkanlığı neredeyse bütçesi kadar yedek ödeneklerden kullanmış oldu.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2018 Bütçe Yasası ile verilen yedek ödeneklerin idarelerin bütçelerine aktarılarak kullanıldığını kaydetti.

Yedek ödenek tertibine aktarılan ödeneklerden hangi kuruma ne kadar aktarım yapıldığını ise şöyle:

-2018’de yedek ödenekten kurumlara toplam 2.8 milyar lira aktarıldı. En fazla yedek ödenek aktarımı, 1.2 milyar lira ile Maliye’ye yapıldı. İkinci sırada 600 milyon lira ile kapatılan Başbakanlık yer aldı. Kapatılan AB Bakanlığı da 348.2 milyon lira yedek ödenek kullandı. İçişleri’ne ise 237.9 milyon lira aktarıldı.

-Bütçe Yasası’na göre kamu idarelerinin yıl içinde ortaya çıkabilecek ihtiyaç fazlası ödenekleri, diğer kamu idarelerinin ödenek ihtiyacının karşılanması veya “öncelikli hizmetlerde” kullanılmak üzere yedek ödeneğe aktarılıyor. Yedek ödeneğe aktarılan paralardan mal ve hizmet alım giderleri için kurumlara 6.3 milyar lira aktarıldı.

-Milli Eğitim Bakanlığı’na 901.5 milyon lira, Adalet Bakanlığı’na 864 milyon lira, Sağlık Bakanlığı’na 720 milyon lira, Emniyet’e 597.6 milyon lira, Jandarma Genel Komutanlığı’na 512.3 milyon lira verildi.

-Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 bütçesi 7.7 milyar liraydı. Buna karşın yedek ödenekten de aktarma yapıldı. Yedek ödenekten Diyanet’e 8.8 milyon lira aktarıldı. Yatırımları hızlandırma ödeneğinden de 9.4 milyon lira verildi. Bunun dışında Diyanet’e yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden mal ve hizmet alım giderleri için toplam 39.6 milyon lira aktarıldı. Yine yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden cari transfer niteliğindeki giderler kapsamında da Diyanet’e aktarım yapıldı. Bu kalemden 48.1 milyon lira verildi. Böylece toplamda Diyanet’e aktarılan kaynak 106 milyon lira oldu.

-Bütçe Yasası’nda yer alan personel giderlerini karşılama ödeneğinden ise kurumlara toplam 2.6 milyar lira aktarıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 266.6 milyon lira verildi. Ticaret Bakanlığı da 106.8 milyon lira kullandı. DSİ Genel Müdürlüğü 158.1 milyon lira aldı.

-Yatırımları hızlandırma ödeneğinden kurumlara toplam 903.6 milyon lira aktarıldı.