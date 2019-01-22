  • BIST 99.677
  • Altın 220,135
  • Dolar 5,3318
  • Euro 6,0564
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Türkiye'de Saray'a para dayanmıyor

»
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018’de bütçeden hangi kurumun ne kadar yedek ödenek kullandığını açıkladı.
Türkiye'de Saray'a para dayanmıyor

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018’de bütçeden hangi kurumun ne kadar yedek ödenek kullandığını açıkladı. 2018 bütçesi 845.3 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı’na da çoğunluğu “yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden” olmak üzere toplamda yaklaşık 817 milyon lira verildi. Böylece Cumhurbaşkanlığı neredeyse bütçesi kadar yedek ödeneklerden kullanmış oldu.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2018 Bütçe Yasası ile verilen yedek ödeneklerin idarelerin bütçelerine aktarılarak kullanıldığını kaydetti.

Yedek ödenek tertibine aktarılan ödeneklerden hangi kuruma ne kadar aktarım yapıldığını ise şöyle:

-2018’de yedek ödenekten kurumlara toplam 2.8 milyar lira aktarıldı. En fazla yedek ödenek aktarımı, 1.2 milyar lira ile Maliye’ye yapıldı. İkinci sırada 600 milyon lira ile kapatılan Başbakanlık yer aldı. Kapatılan AB Bakanlığı da 348.2 milyon lira yedek ödenek kullandı. İçişleri’ne ise 237.9 milyon lira aktarıldı.

-Bütçe Yasası’na göre kamu idarelerinin yıl içinde ortaya çıkabilecek ihtiyaç fazlası ödenekleri, diğer kamu idarelerinin ödenek ihtiyacının karşılanması veya “öncelikli hizmetlerde” kullanılmak üzere yedek ödeneğe aktarılıyor. Yedek ödeneğe aktarılan paralardan mal ve hizmet alım giderleri için kurumlara 6.3 milyar lira aktarıldı.

-Milli Eğitim Bakanlığı’na 901.5 milyon lira, Adalet Bakanlığı’na 864 milyon lira, Sağlık Bakanlığı’na 720 milyon lira, Emniyet’e 597.6 milyon lira, Jandarma Genel Komutanlığı’na 512.3 milyon lira verildi.

-Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 bütçesi 7.7 milyar liraydı. Buna karşın yedek ödenekten de aktarma yapıldı. Yedek ödenekten Diyanet’e 8.8 milyon lira aktarıldı. Yatırımları hızlandırma ödeneğinden de 9.4 milyon lira verildi. Bunun dışında Diyanet’e yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden mal ve hizmet alım giderleri için toplam 39.6 milyon lira aktarıldı. Yine yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden cari transfer niteliğindeki giderler kapsamında da Diyanet’e aktarım yapıldı. Bu kalemden 48.1 milyon lira verildi. Böylece toplamda Diyanet’e aktarılan kaynak 106 milyon lira oldu.

-Bütçe Yasası’nda yer alan personel giderlerini karşılama ödeneğinden ise kurumlara toplam 2.6 milyar lira aktarıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 266.6 milyon lira verildi. Ticaret Bakanlığı da 106.8 milyon lira kullandı. DSİ Genel Müdürlüğü 158.1 milyon lira aldı.

-Yatırımları hızlandırma ödeneğinden kurumlara toplam 903.6 milyon lira aktarıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sedat Peker'in savunması:"Onu öldürmemiş olmam, suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır"22 Ocak 2019 Salı 18:00
  • Bebeğinin ölümüne neden olan anne, kendini 'hayvanseverim' diye savundu22 Ocak 2019 Salı 15:16
  • “Bu hanımefendi konulu filmlerde oynuyor”22 Ocak 2019 Salı 14:49
  • Dolandırıcı ‘tosun’ ‘hapçı’ çıktı22 Ocak 2019 Salı 10:52
  • Sermaye Türkiye'den kaçıyor: Sermaye çıkışı hızlandı22 Ocak 2019 Salı 10:40
  • Hürriyet'te işten çıkarmalar22 Ocak 2019 Salı 10:34
  • Binali Yıldırım istifayı yeniden gündemine mi aldı?22 Ocak 2019 Salı 09:13
  • Oğlunu öldüren babaya 25 yıl ceza indirimi yapıldı21 Ocak 2019 Pazartesi 22:00
  • #10YearChallenge: Türkiye basın özgürlüğünde 55 sıra geriledi21 Ocak 2019 Pazartesi 21:07
  • BDDK’den sosyal medya kullanıcılarına “sahte banka” uyarısı21 Ocak 2019 Pazartesi 20:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti