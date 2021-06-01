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Türkiye'de TL mevduata stopaj indirimi Temmuz sonuna kadar uzatılıyor

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Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibarıyla son bulması öngörülen stopaj indiriminin 31 Temmuz'a kadar uzatılacağı belirtildi.
Türkiye'de TL mevduata stopaj indirimi Temmuz sonuna kadar uzatılıyor

Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibarıyla son bulması öngörülen stopaj indiriminin 31 Temmuz'a kadar uzatılacağı belirtildi.

Bloomberg HT, Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının, teşvikin Haziran ve Temmuz aylarında da devam edeceğini belirttiğini yazdı.

Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan Türk lirası mevduatları için stopaj desteği uygulaması Eylül 2020'de getirilmiş ve Aralık 2020 ve Mart 2021'de iki kez uzatılmıştı.

31 Temmuz'a kadar uygulanacak indirimli stopaj oranları şöyle:

  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5
  • 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 0
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