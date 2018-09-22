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Türkiye'de umumi tuvalete dolardaki artış nedeniyle yüzde 50 zam geldi!

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"Her zaman 1 TL vererek kullandığımız tuvaletin artık 1,5 TL olduğunu öğrendik"
Türkiye'de umumi tuvalete dolardaki artış nedeniyle yüzde 50 zam geldi!

İzmir 'in Bayraklı ilçesinde bulunan Yamanlar Pazaryeri'ndeki tuvalete yüzde 50 zam yapıldı. Esnaf dün sabah 1 TL vererek yararlandıkları umumi tuvaletin 1,5 TL olduğunu öğrenirken, görevlinin dolarda yaşanan artış sebebiyle bu zammı uygulandığını söylemesine tepki gösterdi.

Dolardaki artış sebebiyle

Dün sabah tuvalete girmek istediği sırada zammı öğrenen Servet Yıldırım isimli esnaf, yaşanan zammın dolardaki artış sebebiyle olmasından dolayı büyük bir şok yaşadığını belirtti. Yıldırım, "Sabah pazara geldiğimizde her zaman 1 TL vererek kullandığımız tuvaletin artık 1,5 TL olduğunu öğrendik. Bunun nedenini sorduğumuzda da görevli arkadaşımız dolardaki artış sebebiyle zam geldiğini söyledi. Biz de zabıtaya şikayette bulunduk ancak ilgilenmediklerini söylediler" dedi.

Yaşanan zam sebebiyle tuvalete girmediklerini kaydeden Yıldırım, "Kağıt ve sabunda artış yaşanması sebebiyle zam geldiğini söylediler. Bizler tuvalete giremiyoruz. Zaten tuvaletler de oldukça kötü durumda. Lavabolarımız leş gibi ve bakımsız" ifadelerini kullandı.

"Arabaların arasında ihtiyaç gideriliyor"

Tuvalet zammı sebebiyle vatandaşların arabaların arasına girerek ihtiyaçlarını giderdiğini dile getiren Filiz Kınık, "Tezgahım ile tuvalet arasında yaklaşık 20 metre var. Ben gün içinde kokudan duramıyorum. Üstüne bir de tuvalet ücretini 1.5 TL yaptılar. Hizmet yok ama para istiyorlar. Kadınlar ihtiyaçlarını gidermek için komşularına veya yakınsa evlerine gidiyorlar. Erkekler de arabaların aralarına girip ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalıyorlar. Biz düzgün hizmet istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yaşar Kaya isimli esnaf da yapılan zammın fırsatçılık olduğunu savunarak, "Tuvaletlerde hijyen yoktu. Bunun yanında dolar yükseldi gerekçesiyle bir de zam yapıyorlar. Bunun adı fırsatçılık. Kurda yaşanan dalgalanma sebebiyle tuvaletçi de bu fırsatı kaçırmak istemedi ve yüzde 50 zam yaptı" diye konuştu.

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