"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji planlarından dışlanması çabaları başarısızlığa mahkumdur"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, planlanmakta olan İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan üçlü görüşmesine ABD’nin de katılmasıyla Türkiye’ye “planlara dahil olmadığı ve görüşmelerin dışında tutulduğu” mesajı verilirse bu tür hareketlerin bölge barışına hizmet etmeyeceği uyarısında bulundu.

Kiprianu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji planlarından dışlanması çabalarını tehlikeli ve başarısızlığa mahkûm görüyoruz” dedi.



Haravgi “Yunanistan Çözüme Katkı Koyabilir” başlıklı haberinde, Kiprianu’nun dün Atina’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras’la görüştüğünü belirterek Yunanistan Başbakanlığı’nda gerçekleşen görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamayı aktardı.



Habere göre gazetecilerin, yapılması planlanan ABD’nin de katılımıyla İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan üçlü görüşmesini doğru yönde bir hareket olarak görüp görmediği sorusuna karşılık Kiprianu, “olumlu unsurlar içeriyor ancak eğer Türkiye’ye mesajı, planlara dahil olmadığı ve görüşmelerin dışında tutulduğu ise, bu tür hareketler bölgedeki barış çabalarına hizmet etmez. Olguların yavaş yavaş kötüleşmesini gündeme getireceğinden çok korkuyorum. Bu görüşmelerle Ankara’ya, sorunları çözerse kapıların kendisine açık olduğu mesajının verilmesi gerekir” dedi.



Kiprianu görüşmelerinde Çipras’ın Ankara ziyareti sırasında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kıbrıs sorununu derinlemesine ele aldıkları görüşme hakkında bilgi verdiğini ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması yönündeki çabanın başlayacağı haziran ve sonrasında Rum ve Yunan hükümetlerinin nasıl hareket edeceğine dair görüş alış verişinde bulunduklarını anlattı.



“Kıbrıs sorununda uzayan çıkmazdan ve Kıbrıs sorununun çözülmesinin çok zor olduğu algısının çoğu kişinin kafasında yerleşiyor olmasından duyduğum endişeyi gizlemeyeceğim” diyen Kiprianu özetle şöyle devam etti:



“FEDERASYONDA ISRAR EDİYORUZ”



“Maalesef diğer bazı akıllarda, Kıbrıs sorununa başka bir çözüm şekli bulunması gerektiği algısı gelişmeye başladı. Biz federasyon çözümünde ısrar ediyoruz. (Federasyonu) terk edersek ya iki devlet çözümden veya üniter devletten konuşacaklar ve bunun sonucunda yavaş yavaş Kıbrıs’ın de-jure taksimine sürükleneceğiz. AKEL olarak böyle bir şeyi kabul etmemiz söz konusu değildir. Yunan hükümetinin bu konudaki tutumu nettir.”



Andros Kiprianu, bölgedeki gelişmeleri enerji alanındaki gelişmelerin belirleyeceği görüşünü de ortaya koydu ve “Biz, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji planlarından dışlanması çabalarını tehlikeli ve başarısızlığa mahkûm görüyoruz. En doğru tavrın, Türkiye’ye, ‘Kıbrıs sorununun ve Ege’deki diğer konuların çözüm çabalarına katkı koy. Bu yönde işbirliği yaparsan, bölgedeki enerji projelerine katılman için bir diyalog açabilir’ dememiz olduğuna inanıyoruz.”



Alithia haberi “Tsipras ve A. Kiprianu Dün Atina’da Kıbrıs Sorununu Görüştü” başlığıyla aktardı.