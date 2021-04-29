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Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm baskısına uluslararası aktörlerden veto

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Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması amaçlı zirve sonuçsuz kalırken, Türkiye ve KKTC'nin iki devletli çözüm baskısının Rusya ve ABD dahil hiçbir uluslararası aktörden destek almadığı belirtiliyor.
Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm baskısına uluslararası aktörlerden veto

Kıbrıs'ta çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasına zemin hazırlamak amacıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde başlatılan ancak olumlu sonuç edilmeden sona eren zirveye, Kıbrıs Türk liderliğinin Ankara'yla yakın işbirliği içinde gündeme taşıdığı 'iki devletli çözüm' fikri damga vurdu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar iki devletli çözüm önerisini salı günü masaya getirirken, Kıbrıs Rum liderliği de Cenevre’de bu teze karşı yoğun bir diplomatik trafik başlattı.

Nikolaos Stelya

nstelya@gazeteduvar.com.tr

DUVAR 

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis'in BM, AB ve Rusya'yla temaslarında, Türkiye'nin iki devletli çözüm önerisine destek çıkmadığı belirtildi.

Hristodoulidis muhataplarından 'Kıbrıs sorununda tek geçerli formül olarak iki toplumlu, iki kesimli federal çözümü gördüklerini' teyit etmelerini istedi; Lefkoşa’daki son bilgilere göre de Rum tarafı, bu cephede istediğini aldı.

 

RUSYA VE ABD'DEN FEDERASYON VURGUSU

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Hristodoulidis'le görüşmesinde federal çözüm mesajı verdi ve ülkesinin bu formülün arkasında durmaya devam ettiğini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı da Kıbrıs Haber Ajansı’nın bir sorusuna yanıtında federal çözüm vurgusu yaptı.

 

FRANSA VE AB’DEN DE BENZER MESAJLAR

Hristodoulidis Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’dan da federal çözüme destek beyanı elde etti. Fransa hükümeti, Kıbrıs’ta BM parametreleri temelindeki bir çözüme bağlı kaldığı mesajını verdi. AB’nin Dış İlişkilerinden sorumlu Komiseri Joseph Borell ise Hristodoulidis ile görüşmesinde “AB’nin Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki kesimli federal çözüm taraftarı olmaya devam ettiğinin” Cenevre Zirvesi’ne katılan taraflara yansıtılmasını talep etti.

 

İDDİA: BM GENEL SEKRETERİ 'TARTIŞMAYA AÇAMAM' DEDİ

Kıbrıs basını ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıslı Türk lidere “BM’nin iki devletli çözümü tartışmaya açamayacağı” yönünde mesaj verdiğini yazmıştı. Rum kaynaklara göreyse, Lefkoşa diğer ülkelerin başkentlerine “Türkiye’nin ve Ankara’nın güdümündeki yeni Kıbrıs Türk liderliğinin Kıbrıs’ta taksim dayatması yaptığı” mesajını veriyor.

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