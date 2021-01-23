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Türkiye’nin tek ayı barınağındaki 71 ayı kış uykusuna yatmadı: Günde 400 kilo yiyecek veriliyor

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Türkiye’nin tek ayı barınağındaki kış uykusuna yatmayan 71 ayıya özel beslenme programı hazırlandı.
Türkiye’nin tek ayı barınağındaki 71 ayı kış uykusuna yatmadı: Günde 400 kilo yiyecek veriliyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 5’i yavru 66’ı yetişkin olmak üzere 71 ayının bu kış da uykusu gelmedi. Kış aylarında ayılar uyumasa da ‘torpor’ denilen uyuşukluk dönemine giriyor ve metabolizmaları oldukça yavaşladığı için daha az yiyecek veriliyor.

Günde bir ayının yaklaşık 5 ilâ 6 kilogram yiyecek yediğini belirten yetkililer, elma, armut, salatalık, tavuk, pelet yem, havuç gibi gıdaların düzenli olarak verildiğini kaydetti. Barınakta ayılara günde 400 kilograma yakın yiyecek veriliyor.

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